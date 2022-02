Schon früh in der Partie hatten die Bayern mit Unsicherheiten in der eigenen Defensive zu kämpfen. Niklas Süle brachte mit einer fehlerhaften Ballannahme Karim Adeyemi ins Spiel, der über die Außen freie Bahn hatte. Am Ende kam Brendan Aaronson zum Abschluss, Benjamin Pavard blockte den Schuss des US-Amerikaners (3.). Durch einen genialen langen Ball von Corentin Tolisso kamen die Münchner dann zu ihrer ersten Großchance. Serge Gnabry nahm die Kugel mit, scheiterte mit seinem Abschluss dann allerdings an Philipp Köhn (10.).

Durch einen Konter gingen die mutig aufspielenden Hausherren dann in Führung. Mohamed Camara schickte Adeyemi mit einem langen Ball über rechts auf die Reise, der nahm Aaronson vor dem Sechzehner mit, der wiederum auf den bereits früh eingewechselten Junior Adamu weiterleitete. Der 20-Jährige legte sich die Kugel im Sechzehner zurecht und ließ Sven Ulreich keine Chance (21.).

Nur knapp entging der deutsche Rekordmeister dem schnellen 0:2. Adamu bediente Aaronson im Sechzehner, der nicht richtig attackiert wurde und mit seinem Schuss dann an Ulreich hängen blieb (23.). Die Münchner taten viel fürs Spiel, spielten sich im ersten Durchgang allerdings kaum aussichtsreiche Chancen heraus.

Die Bayern kamen nach dem Seitenwechsel deutlich besser aus der Kabine und erspielten sich gute Chancen und ließen defensiv weniger zu. Mit einer sehenswerten Aktion überlupfte Coman seinen Gegenspieler und kam dann zum Abschluss, doch Oumar Solet warf sich dazwischen (52.). Wenn im zweiten Durchgang bei den Münchner etwas ging, dann war Coman beteiligt. Der Franzose wurde immer wieder auf dem linken Flügel bedient und sprintete die Linie entlang. Er ließ Rasmus Kristensen mit einem schnellen Haken aussteigen und schoss flach aufs kurze Eck, Köhn war aber erneut zur Stelle (73.).

In der Schlussphase hatten beide Seiten noch einmal Riesenchancen auf den zweiten Treffer des Spiels. Zunächst konterte der FCB stark über Sané, der nach einem Doppelpass mit Coman im Sechzehner zum Abschluss kam und an Köhn scheiterte (76.). Auf der Gegenseite hatten die Mozartstädter die Chance, die Partie vorzeitig für sich zu entscheiden: Zunächst parierte Ulreich stark gegen Adeyemi und Pavard kratzte den Nachschuss von Adamu von der Linie (81.).

Kurz vor Schluss gelang den engagierten Münchnern doch noch der Ausgleich. Pavard flankte den Ball an die Sechzehnerkante, wo Müller das Spielgerät per Kopf auf den zweiten Pfosten verlängerte und Coman einschießen konnte (90.).

Die Stimmen zum Spiel

Andreas Ulmer (RB Salzburg): “Wenn man so nah dran ist, die Bayern zu schlagen und dann den Ausgleich bekommt, fühlt es sich gerade nicht so gut an. Aber mit ein bisschen Abstand betrachtet, können wir schon sehr stolz auf die Leistung sein, die wir heute über 90 Minuten erbracht haben.”

Joshua Kimmich (FC Bayern München): “In der ersten Halbzeit war das ein Stück weit zu wenig. Gerade in der Restverteidigung waren wir da immer wieder unaufmerksam. Dadurch ist Salzburg immer wieder zu gefährlichen Kontern gekommen. In der zweiten Halbzeit haben wir es dann besser kontrolliert und etwas drückender gespielt. Wir hatten nicht die ganz, ganz großen Torchancen. Am Ende geht es unentschieden aus, was für mich okay ist, auch weil wir das 0:2 hätten kriegen können.”

Thomas Müller (FC Bayern München): “Es sind gemischte Gefühle. Salzburg ist eine gute Mannschaft und die Stimmung war super. Kompliment an das Publikum, so stellt man sich Fußball vor. Die Rahmenbedingungen waren top, weswegen es Spaß gemacht hat, obwohl wir viel leiden mussten. Hut ab, dass wir das Ding noch auf 1:1 gebogen haben.”

Das fiel auf: Die Abwehr wirkt verunsichert

Schon am Wochenende gegen den VfL Bochum zeigten sich immer wieder Unsicherheiten in der Münchner Defensive (2:4). Auch am Mittwochabend war die Dreierkette um Benjamin Pavard, Niklas Süle und Lucas Hernández alles andere als sicher und leistete sich vor allem im ersten Durchgang immer wieder haarsträubende Fehler im Pass- und Positionsspiel. Der FCB konnte von Glück sprechen, dass die Salzburger diese Unsicherheiten nicht für eine höhere Führung nutzten. Im zweiten Durchgang war die Fehleranfälligkeit der Defensive nicht mehr ganz so hoch, was aber auch daran lag, dass Salzburg sich aufs Verteidigen konzentrierte und nur noch selten in aussichtsreiche Kontersituationen kam.

Die Statistik: 21

Adamu wurde bereits in der 12. Minute aufgrund einer Verletzung von Noah Okafor eingewechselt und erzielte nur neun Minuten später das Führungstor. Zusammen mit Thierry Henry teilt sich der junge Österreicher das früheste Jokertor der Champions League Geschichte. Henry traf 2005 ebenfalls nach Einwechslung in der 21.Minute gegen Slavia Prag.

