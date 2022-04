Jürgen Klopp hätte es sicher gerne ein bisschen ruhiger gehabt am Mittwochabend als mit einem 3:3 gegen Benfica in den Feierabend zu gehen. Aber auch so war's völlig in Ordnung für den Coach.

"Wenn der Tag irgendwann kommt, an dem sich meine Mannschaft fürs Halbfinale qualifiziert und ich freue mich nicht wie ein kleines Kind, dann kommt bitte vorbei und schmiert mir einfach eine. Weil das wäre kompletter Wahnsinn", sagte der deutsche Coach im Interview mit "DAZN"-Reporterin Laura Wontorra. Ergo: "Über das Weiterkommen bin ich super glücklich, ich könnte wirklich nicht glücklicher sein."

Ibrahima Konaté (21.) und Roberto Firmino (55., 65.) erzielten die Treffer der Gastgeber an der Anfield Road. Gonçalo Ramos (32.), Roman Yaremchuk (73.) und Darwin Núñez (82.) trafen für Lissabon.

"Ich weiß, wir waren 3:1 vorne, am Ende steht's 3:3, die schießen auch noch zwei oder drei Abseitstore - das ist natürlich alles andere als cool", sagte Klopp: "Aber alle negativen Dinge, die passiert sind, sind meine Schuld, meine Verantwortung, weil ich sieben Mal gewechselt habe.

Klopp findet Villarreal-Sieg über FC Bayern verdient

Aus seiner Sicht habe er die Startelf aus Regenerationsgründen so umbauen müssen: "Aber wenn du eine komplett neue Abwehr zusammenstellst, passiert es fast automatisch, dass sich das in verschiedensten Momenten ein bisschen rostig anfühlen kann."

Benfica habe angesichts des Hinspielergebnisses von 1:3 ohnehin nichts mehr zu verlieren gehabt und deswegen beim Zwischenstand von 1:3 erst recht wild drauf los gespielt. So sei das 3:3 zustande gekommen. "Die feiern das Ergebnis immer noch und daran sieht man: Die waren hier, um Spaß zu haben. Den haben sie gehabt - wir sind trotzdem weiter und das ist cool", bilanzierte Klopp.

Dass es im Halbfinale nun gegen den FC Villarreal und nicht gegen den FC Bayern München geht, findet der Reds-Coach gerechtfertigt.

"Ich finde, Villarreal ist über beide Runden definitiv verdient weitergekommen", sagte Klopp: "Wer Bayern und Juventus rausschmeißt, der steht verdient im Halbfinale."

Klopp lobt Pokal-"König" Emery

Wie er das Duell in zwei Wochen angehen werde, wisse er noch nicht. Dazu müsse er Villarreal erst analysieren. "Ich weiß, das Unai Emery so ein bisschen der König der Pokalwettbewerbe ist - unglaublich, was der abzieht", lobte Klopp aber schon mal den Trainer der Spanier.

Emery hat in seiner Karriere bereits viermal die Europa League gewonnen. Zudem gewann er mit Paris Saint-Germain zwischen 2016 und 2018 sechs nationale Pokale. Dazu wurde er einmal französischer Meister (2017/18).

Klopp: "Die werden einen klaren Plan haben. Und bis wir uns treffen, werden wir auch einen haben." Sprach's und ging in den Feierabend.

