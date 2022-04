Die "Bild" berichtet, dass es vor kurzem ein Treffen zwischen Kahn, Sportvorstand Hasan Salihamdzic und Lewandowski gab. Bei dieser Unterredung sei jedoch nicht eine potenzielle Verlängerung seines 2023 auslaufenden Arbeitspapier thematisiert worden. Vielmehr ging es in dem Gespräch um allgemeine Themen, wie es in dem Bericht heißt.

Der polnische Nationalspieler soll "sehr verstimmt" auf die zurückhaltende Herangehensweise der Bayern-Chefetage in Sachen Vertragsverhandlungen reagiert haben und findet das Vorgehen ihm gegenüber "respektlos". Deshalb spitze sich der Konflikt weiter zu.

Im Widerspruch zum Bericht der "Bild" stehen Kahns Aussagen vor der Champions-League-Partie gegen den FC Villarreal (1:1) bei "Amazon Prime", mit denen er allen Gerüchten um einen Abgang Lewandowskis einen Riegel vorschob und betonte, dass man sich in "sehr guten Gesprächen" mit dem Angreifer befinde.

"Wir haben Robert Lewandowski auf jeden Fall noch für eine Saison. Robert weiß, was er am FC Bayern hat, wir als FC Bayern wissen natürlich auch, was wir an ihm haben", erklärte der ehemalige Nationaltorwart und fügte hinzu:

"Wir sind ja nicht verrückt und diskutieren über einen Wechsel von einem Spieler, der bei uns jede Saison zwischen 30 und 40 Tore macht. Das kann glaub ich nicht sein."

