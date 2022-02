Beim früheren Schalker wurden zwei Mittelfußknochen lädiert, als Pervis Estupinan in der Schlussphase an der Außenlinie bei einem harten Tackling in ihn hineingrätschte.

Der letzte Serie-A-Spieltag findet am 22. Mai statt.

Ad

Im schlimmsten Fall kommt Offensivspieler McKennie in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz.

Europa League "Die Scheiße auslöffeln": BVB hofft auf Glasgow-Wunder ohne Haaland VOR 4 STUNDEN

US-TV-Sender "ESPN" und italienische Medien berichten von acht bis zwölf Wochen Pause.

Das könnte Dich auch interessieren: "Der Beste der Welt!" Darum ist Havertz für Tuchel unverzichtbar

(SID)

"Wird immer besser": Tuchel adelt Chelseas Matchwinner Havertz

Europa League Ohne Haaland nach Glasgow: Herber Rückschlag für den BVB VOR 5 STUNDEN