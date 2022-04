Nach dem 1:4-Debakel des FC Chelsea gegen den FC Brentford am vergangenen Samstag, entschied sich Trainer Thomas Tuchel heute für vier Wechsel in der Startelf. Unter anderem mussten Timo Werner sowie Hakim Ziyech für Christian Pulisic und Reece James weichen.

Die Hausherren begannen motiviert und kamen bereits früh vor das gegnerische Tor, Kai Havertz verpasste mit seinem Schuss jedoch das Ziel (5.). Wenige Minuten später war Real Madrid der Führung nahe, als die Königlichen in Person von Vinícius Junior plötzlich frei am Elfmeterpunkt auftauchten und die Latte trafen (10.).

Real übernahm fortan das Kommando und ging in Führung. Karim Benzema schickte auf der linken Seite Vinícius Junior, der fast an der Grundlinie wieder in die Mitte flankte. Der präzise Ball fand den französischen Torjäger, der viel Druck hinter das Spielgerät bekam und es per Kopf unhaltbar ins linke Kreuzeck schickte (21.). Nur drei Minuten später legte Benzema nach: Wieder per Kopf, doch diesmal stammte die Flanke von Luka Modric. Benzema verwertete sie sensationell gegen die Laufrichtung von Chelsea-Keeper Edouard Mendy zum 2:0 (24.).

Chelsea wirkte nach dem Doppelschlag geschockt und fast planlos, kam allerdings trotzdem noch vor dem Pausenpfiff zum Anschlusstreffer. Havertz nahm eine butterweiche Flanke von Jorginho aus dem Halbfeld dankend an und nickte aus vollem Lauf ins lange Eck ein (40.).

Die Freude der Blues hielt jedoch nicht lange an, denn wenige Sekunden nach dem Wiederanpfiff war der alte Torabstand wieder hergestellt. Mendy verließ seinen Kasten und leistete sich einen teuren Patzer, weil sein Pass zu Antonio Rüdiger zu kurz geriet, Benzema den Braten roch und den Ball mühelos aus etwa 20 Metern ins leere Tor schob (46.).

Die personellen Wechsel Tuchels brachten nicht die erhoffte Wirkung, doch Hakim Ziyech und Romelu Lukaku sorgten zumindest für etwas mehr Gefahr vor dem gegnerischen Tor als . Das reichte allerdings nicht, weil die Madrilenen gut verteidigten und in Thibaut Courtois einen starken Torhüter hatten.

Die Stimmen:

Carlo Ancelotti (Trainer Real Madrid): "Benzema bringt sich in den Spielaufbau ein, macht Druck, bewegt sich ständig. Es ist wirklich schwer, ihn zu verteidigen. Er ist ein kompletter Spieler."

Karim Benzema (Real Madrid): "Das Duell ist noch nicht entschieden. Ein wichtiges Spiel wartet auf uns und wir werden im Santiago Bernabéu hart arbeiten müssen."

Thomas Tuchel (Trainer FC Chelsea): "Es ist eine herbe Niederlage. Es war eine der schlimmsten ersten Halbzeiten, die ich an der Stamford Bridge gesehen habe. So kann man nicht spielen. Weit, weit, weit von unseren Standards entfernt."

Der Tweet zum Spiel:

Für Publikumsliebling David Alaba war das auch ein besonderes Spiel.

Das fiel auf: Benzema erneut der Matchwinner

Bereits im Achtelfinale gegen PSG hatte Karim Benzema großen Anteil am Erfolg seiner Mannschaft. Heute war das nicht anders, denn der französische Torjäger traf erneut dreifach. Die ersten beiden Treffer waren Weltklasse, der dritte schlitzohrig. Benzema bewies erneut, dass er in der Form seines Lebens ist.

Die Statistik: 1

Zum ersten Mal verlor Thomas Tuchel gegen eine spanische Mannschaft. Eine beeindruckende Serie, die hiermit der Geschichte angehört.

