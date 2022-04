Thomas Tuchel war im Juni 2020 enttäuscht. Der deutsche Trainer, damals noch in Diensten von Paris Saint-Germain, hatte kurz zuvor eines seiner größten Talente verloren: Tanguy Nianzou.

Der junge Franzose lehnte seinerzeit eine Vertragsverlängerung ab und schloss sich ablösefrei dem FC Bayern München an. Ein Umstand, der bei Tuchel für Unverständnis sorgte: "Es war nicht die Zeit für ihn, den Klub zu verlassen. Wir haben ihm unser Vertrauen geschenkt, obwohl es einige Rückschläge gab", sagte er und ergänzte: "Ich bin traurig, ich verstehe das nicht."

Traurig war dann auch Nianzous Anfangszeit in der bayrischen Landeshauptstadt. Gleich nach seinem Wechsel verletzte er sich, fiel aufgrund einer Oberschenkelverletzung zunächst bis November aus. Nach lediglich einem Pflichtspieleinsatz wurde er erneut von einem Muskelbündelriss über drei Monate außer Gefecht gesetzt.

Zudem trat sein ehemaliger Arbeitgeber in Person von Sportdirektor Leonardo Ende Februar vergangenen Jahres gegen Nianzou nach: "Es heißt immer: 'PSG hat ein Talent verloren.‘ Aber manchmal denke ich, dass nicht PSG etwas verliert, sondern die Talente, die Paris verlassen", sagte Leonardo und schob nach: "Tanguy konnte mit uns Champions League spielen und bei Bayern ist er nun fast ein Jahr ohne zu spielen."

Seit rund einem Jahr ist Nianzou nun fit, allzu viel Spielzeit sammelte er aber trotzdem nicht. Auch Julian Nagelsmanns Ankunft änderte an seiner Reservistenrolle nichts. Bis zum Heimspiel gegen Union Berlin vor drei Wochen standen in der laufenden Saison nur 172 Bundesliga-Minuten zu Buche.

Nagelsmann begründete vor einigen Wochen, warum er so selten auf den 19-Jährigen setzt . "Er hat immer wieder Momente, in denen er herausragende Pässe ins Mittelfeld spielt und eine herausragende Spieleröffnung hat", sagte der 34-Jährige, gab aber zu bedenken: "Er hat halt auch immer wieder Situationen, wie nach seiner Einwechslung gegen Köln, in denen er haarsträubende Fehler macht. Die Verlässlichkeit fehlt ihm noch ein bisschen."