Dies teilte PSG am Dienstag mit. Im Gegenzug kehrt Kylian Mbappe zurück in den Kader der Franzosen.

Der Weltmeister war am Freitag beim 2:1-Sieg gegen Meister OSC Lille wegen einer HNO-Infektion nicht dabei.

Paris steht sowohl in der heimischen Liga als auch in der Gruppe A der Königsklasse an der Tabellenspitze.

Die punktlosen Leipziger hätten bei einer weiteren Niederlage das Achtelfinale bereits verpasst.

(SID)

