FC Chelsea - Real Madrid live im TV, Livestream und Liveticker: Am Mittwoch, 6. April, treffen in der Champions League der FC Chelsea und Real Madrid aufeinander. Anstoß ist um 20:45 Uhr. Das Viertelfinalspiel wird in Deutschland nicht live im TV gezeigt. Einen Livestream zur Partie gibt es bei "DAZN". Eurosport.de bietet Euch alle Informationen und einen Liveticker zum Spiel in London an.