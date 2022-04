Übertragung Real Madrid - FC Chelsea live im TV, Stream & Ticker - Champions League - Viertelfinale Rückspiel

Real Madrid bekommt es im Viertelfinale der Champions League mit dem FC Chelsea zu tun. Das Rückspiel in Madrid beginnt am Dienstag, 12. April, um 21:00 Uhr. Das Match wird in Deutschland nicht live im TV übertragen. "DAZN" ist bei der Partie im Bernabéu-Stadion im Stream mit von der Partie. Eurosport.de bietet einen Liveticker zum Spiel der Königlichen gegen den FC Chelsea an.