Übertragung FC Liverpool - Benfica Lissabon live im TV, Stream & Ticker - Champions League - Viertelfinale

Im Viertelfinale der Champions League spielt der FC Liverpool gegen Benfica Lissabon. Das Rückspiel findet am Mittwoch, 13. April, um 21:00 Uhr statt. Hier gibt es alle Informationen zur Übertragung live im TV, Livestream und Ticker in Deutschland. Für die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp sind die Weichen nach dem Hinspiel in Lissabon auf die Teilnahme am Halbfinale gestellt.