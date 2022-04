Es war von Beginn an das erwartete Spiel. Die Skyblues nahmen direkt das Heft in die Hand und hatte bereits in der Anfangsphase über 70% Ballbesitz. Auf der anderen Seite verteidigte Atletico aber auch sehr kompakt und ließ aus dem Spiel heraus nur wenig zu. Die ersten nennenswerten Chancen waren ein geblockter Schuss von Kevin de Bruyne im Sechzehner und ein Kopfball links neben das Tor von Aymeric Laporte bei der nachfolgenden Ecke (12.).

Die Citizens taten sich insgesamt sehr schwer, wirkliche Torchancen rauszuspielen, meistens versuchten sie es dann über Distanzschüsse oder durch hohe Flanken in den Sechzehner, wo Ilkay Gündogan und Bernardo Silva allerdings meistens die Abnehmer waren, in Kopfballduellen mit den größeren Innenverteidiger der Colchoneros jedoch immer den Kürzeren zogen. Nach einem der seltenen Fehler von Joao Cancelo im ersten Durchgang hatte Renan Lodi die Chance auf einen schnellen Gegenstoß, sein Zuspiel in die Mitte fand dann aber keinen Abnehmer (24.). Rodri versuchte es nach etwas mehr als einer halben Stunde noch mal auf knapp 30 Metern, Felipe blockte aber bereits an der Sechzehnerkante (32.).

Die Hausherren kamen dann aber mit viel Schwung aus der Kabine und sicherten sich früh einen Abschluss im Sechzehner. Ein Zuspiel von de Bruyne fand Gündogan an der Strafraumkante, sein Schuss wurde aber knapp neben das Tor abgefälscht (47.). Nach einer Ecke der Citizens gab es dann die letzte und fast einzige nennenswerte Offensivaktion der Gäste, die schnell konterten. Am Ende kam Marcos Llorente aus spitzem Winkel im Sechzehner zum Abschluss, doch Ederson war zur Stelle (52.). Auf der Gegenseite gab es dann die gefährlichste Chance bis dato durch einen direkten Freistoß von de Bruyne, den Jan Oblak aber zunächst parieren und dann geistesgegenwärtig endgültig mit dem Fuß klären konnte (55.).

Aus dem Spiel heraus ging dann erst mal wenig bei den Hausherren, weil Atletico wieder kompakter stand. Nach einer Riyad Mahrez-Ecke kam Laporte am Fünfmeterraum zum Kopfball und setzte seinen Versuch nur knapp über den gegnerischen Kasten (63.). In der 70.Minute gab es dann aber doch noch die Erlösung für die Skyblues, als sie eine Lücke im Defensivverbund der Gäste fanden. Der eingewechselte Phil Foden schickte de Bruyne rechts in den Sechzehner, der aus spitzem Winkel flach ins lange Eck vollendete. Das war dann aus sportlicher Sicht auch der Schlusspunkt, in den letzten zehn Minuten gab es dann lediglich noch vier Gelbe Karte gleichermaßen verteilt auf beide Seiten.

Stimmen zum Spiel

Kevin de Bruyne (Manchester City): “Die erste Halbzeit war eng, in der zweiten Halbzeit hatten wir einige Chancen und es war gut, dass wir eine davon genutzt haben. Ich bin durchgelaufen und Phil [Foden] hat mich perfekt bedient, ich musste ruhig bleiben und das habe ich zum Glück geschafft. Wir müssen auch im Rückspiel ruhig bleiben. Ein 1:0 ist ein 1:0. Ich erwarte dort [in Madrid] ein ähnliches Spiel. Wenn das Spiel eng wird, müssen sie ein bisschen mehr attackieren.”

Jan Oblak (Atletico Madrid): “Wir wussten alle, dass es eine schwierige Aufgabe werden würde. Wir wollten ein gutes Ergebnis erzielen. Wir haben verloren, aber bei einem 0:1-Rückstand geht es immer noch um alles. Wir haben das ganze Spiel über sehr gut verteidigt, mit der einzigen Ausnahme des Tores. City spielt seine Stärke im Ballbesitz aus, aber wir hatten den ganzen Abend einen klaren Kopf, wir haben die Räume eng gemacht, und ich glaube nicht, dass es speziell ihre Einwechslungen waren, die das Spiel verändert haben - nur dieser eine Moment.”

Das fiel auf: Erwartungen komplett erfüllt

Beide Teams haben ihren Anhängern heute genau das geliefert, was wohl alle erwartet haben. Die Skyblues haben über 90 Minuten das Spiel in die Hand genommen, den Ball laufen gelassen und nach spielerischen Möglichkeiten gesucht. Auf der anderen Seite hat Atletico teils mit allen zehn Feldspielern 25 Meter vor dem eigenen Tor verteidigt und am Ende lediglich einen Torschuss abgegeben. Zudem ist das 1:0 ein Ergebnis, mit dem beide Teams wohl leben können. Für Atletico wäre es nichts Neues einen knappen Rückstand im eigenen Stadion noch zu drehen und das mit deutlich weniger Spielanteilen als der Gegner. Auf der anderen Seite wollten die Skyblues sicherlich mit einer Führung nach Madrid fahren, sodass die Colchoneros sich nicht erneut über 90 Minuten nur aufs Abwarten in der Defensive verlassen können. Insgesamt war es sicherlich nicht das attraktivste, aber dafür ein sehr intensives Spiel.

Die Statistik: 7

Die Vorlage heute zum 1:0-Siegtreffer war bereits der siebte Assist von Phil Foden in der Champions League. Lediglich Cesc Fabregas hat mit 21 oder jünger mehr Vorlagen für einen englischen Verein in diesem Wettbewerb abgegeben, für ihn waren es zehn.

