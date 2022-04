Anstoß ist um 21:00 Uhr im Etihad Stadium von Manchester.

Die Mission von City ist klar: In dieser Saison soll endlich der erste Titel der Vereinsgeschichte in der Königsklasse her.

Allerdings: Nirgendwo weiß man besser, wie das gelingt als bei Gegner Real Madrid.

Die Königlichen sind mit 13 Titeln klarer Rekordsieger der Champions League bzw. des Vorgängerwettbewerbs Europapokal der Landesmeister.

Die Aufstellungen:

Manchester City

31 Ederson - 5 Stones, 3 Ruben Dias, 14 Laporte, 11 Sintschenko - 16 Rodri - 17 De Bruyne, 20 Bernardo Silva - 26 Mahrez, 9 Jesus, 47 Foden

Trainer: Guardiola

Bank: S. Carson (Tor), Steffen (Tor), Aké, Egan-Riley, Mbete, Fernandinho, Grealish, Gündogan, Lavia, McAtee, Palmer, Sterling

Real Madrid

1 Courtois - 2 Carvajal, 3 Eder Militao, 4 Alaba, 23 Mendy - 15 Valverde, 8 Kroos, 10 Modric - 21 Rodrygo, 9 Benzema, 20 Vinicius Junior

Trainer: Ancelotti

Bank: Fuidias (Tor), Lunin (Tor), Marcelo, Nacho, Vallejo, Camavinga, Casemiro, Dani Ceballos, Isco, Vazquez, Asensio, Bale

Schiedsrichter: Kovacs (Rumänien)

