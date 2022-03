Nach dem 1:1 im Hinspiel und einer offensiv mauen Darbietung in Madrid fand Manchester United gegen defensiv eingestellte Gäste zunächst gut ins Spiel und verbuchte durch Youngster Anthony Elanga die erste große Chance des Spiels. Der Flügelspieler traf bei seinem Abschluss aus kurzer Distanz aber genau den Kopf von Atlético-Torwart Jan Oblak und verpasste die frühe Führung (14.). Kurz darauf meldeten sich auch die Gäste durch einen Disanzschuss von Rodrigo de Paul offensiv im Spiel an, David de Gea rettete mit einer sehenswerten Flugparade (16.).

Die Simeone-Elf schaffte es in der Folge immer besser, die dominant aber weitgehend harmlos auftretenden Red Devils einzuschläfern, um dann das eine Mal mit einem schnellen Angriff eiskalt zuzuschlagen. João Félix bediente Sturmpartner Antoine Griezmann elegant per Hacke, die folgende Flanke des Franzosen köpfte der aufgerückte Renan Lodi am langen Pfosten unbedrängt zur 1:0-Pausenführung ein.

Ad

United kam anschließend wieder spielbestimmend aus der Kabine, bei Abschlüssen von Elanga (46.) und Sancho (60.) fehlte aus spitzem Winkel aber jeweils ein gutes Stück.

Champions League Manchester United - Atlético Madrid live im TV, Livestream und Liveticker VOR 5 STUNDEN

Doch die Hausherren bissen sich am dicht gestaffelten und konsequent verschiebenden Abwehrriegel der Rojiblancos unentwegt die Zähne aus. Einzig über Standards wurde es hin und wieder gefährlich: Raphael Varane scheiterte nach einem Freistoß per Kopf am glänzend reagierenden Oblak, auch den artistischen Nachschuss von Cristiano Ronaldo schnappte sich der Slowene (77.).

Rangnick ging mit seinen Wechsel in der Schlussphase zwar all in, eine gefährliche Ausgleichschance konnte sich United in einer enttäuschenden Schlussphase aber nicht mehr erarbeiten und muss damit bereits im Achtelfinale die Segel streichen.

Der Tweet zum Spiel:

Das fiel auf: Ronaldo weitgehend abgemeldet

Nach seinem Hattrick am Wochenende gegen Tottenham hielt die Atlético-Defensive Superstar Cristiano Ronaldo über 90 Minuten nahezu komplett in Schach. CR7 hatte gegen die drei hoch gewachsenen Verteidiger im Abwehrzentrum der Gäste kaum etwas zu melden und gab im gesamten Spiel einen einzigen Torschuss ab. Als Konsequenz der engen Beschattung ließ sich der Portugiese immer wieder in Mittelfeld fallen und fehlte dann vorne als Anspielstation.

Zudem empfing Atlético mit Sancho und Elanga beide Flügelspieler konsequent früh an der Außenlinie mit zwei Verteidigern. So konnten die United-Youngster nur selten Tempo aufnehmen und mussten stattdessen immer wieder abdrehen und den Pass nach hinten suchen.

Die Statistik: 4

Manchester United hat seine letzten vier K.o.-Duelle in der Champions League nicht überstanden, wenn die Red Devils im Hinspiel Unentschieden spielten – der „Remis-Fluch“ setzte sich an diesem Abend gegen Atlético fort.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Unüberlegter Social-Media-Post: Kölns Kilian entschuldigt sich bei Wirtz

Tedesco reagiert gereizt auf Reporter-Frage: "Jede Woche das Gleiche"

Champions League Rangnick setzt auf Sancho im Rückspiel gegen Atlético GESTERN AM 12:51