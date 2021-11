Bayern München hat dank seines überragenden Torjägers Robert Lewandowski frühzeitig das Minimalziel Achtelfinale in der Champions League erreicht. Bei der Rückkehr des zuletzt an Corona erkrankten Trainers Julian Nagelsmann gewann der deutsche Rekordmeister gegen Benfica Lissabon klar mit 5:2 (2:1). Die Bayern führen damit die Gruppe E nach vier Siegen in vier Spielen souverän an.

Die Tore für die Münchener erzielten Lewandowski (26./61./84.), Serge Gnabry (32.) und Leroy Sané. Einen weiteren Treffer verpasste der Pole durch einem verschossenen Handelfmeter (45.+1). Morato hatte vor der Pause für Benfica zum zwischenzeitlichen 1:2 verkürzt (38.), Darwin Nunez erzielte den zweiten Treffer der Gäste (74.).

"Ich habe nie gedacht, dass man so viele Spiele mit so vielen Toren und Vorlagen machen kann", sagte Lewandowski bei "Amazon": "In den ersten 20 Minuten habe ich kaum den Ball bekommen. Dann ist es für einen Stürmer nicht so einfach, geduldig zu bleiben. Nach dem ersten Tor läuft es dann immer ein bisschen einfacher."

So bewertet die internationale Presse den Bayern-Sieg gegen Benfica Lissabon:

Deutschland

Süddeutsche.de: "Raus aus der Küche, rein ins nächste 5:2: Bei der Rückkehr von Julian Nagelsmann an die Seitenlinie qualifizieren sich die Bayern gegen Benfica vorzeitig für das Achtelfinale der Champions League. Dabei tun sie sich erst schwer - und glänzen gegen Ende des Spiels mit Traumtoren."

Spiegel: "Der Trainer ist zurück, die Stärken und Schwächen bleiben: Julian Nagelsmann saß nach seiner Coronainfektion wieder auf der Trainerbank. Gegen Benfica sah er Traumtore, aber auch defensive Turbulenzen. Robert Lewandowski zeigte ein außergewöhnliches 100. Champions-League-Spiel."

Kicker.de: "Dreierpack zum Jubiläum: Lewandowski führt Bayern vorzeitig ins Achtelfinale: Der FC Bayern steht bereits nach vier Gruppenspielen im Achtelfinale der Champions League. Gegen Benfica Lissabon erzielte der deutsche Rekordmeister fünf schön anzusehende Tore - drei davon durch Jubilar Robert Lewandowski."

Focus.de: "Furioses Tor-Spektakel: Bayern nach klarem Sieg gegen Benfica schon im Achtelfinale."

BILD: "Lewandowski glänzt und lacht Haaland-Frage weg: Mit dem Boss fallen bei den Bayern Traumtore wie am Fließband! 5:2 gegen Benfica Lissabon, die vorzeitige Qualifikation für die K.o.-Runde der Champions League. "

Portugal

Record: "Benficas Champions-League-Hoffnungen bei zwei verbleibenden Runden: Die Roten stehen in der nächsten Runde vor dem entscheidenden Spiel im Camp Nou."

Público: "Bayern jagt Benfica in München: Lewandowski erzielte drei Tore, gab eine Vorlage und verschoss sogar einen Elfmeter. Der Pole 'zerstörte' Benfica."

A Bola: "Benfica wird in München verprügelt: Benfica verlor in der vierten Runde der Gruppe E der Champions League beim Gastspiel in Bayern (2:5). Es war die zweite Niederlage in Folge für die Adler in diesem Wettbewerb."

England

BBC Sport: "Lewandowskis Hattrick schießt Bayern in die nächste Runde. Robert Lewandowski feierte seinen 100. Champions-League-Auftritt mit einem Hattrick, als Bayern München Benfica besiegte und die K.o.-Runde erreichte."

Sun: "Lewy, was für eine Wucht: Lewandowski bricht mit seinem Hattrick die Rekorde von Ronaldo und Messi - 81 Tore in 100 CL-Spielen."

Daily Mail: "Robert Lewandowski erzielt bei seinem 100. Auftritt in der Champions League einen weiteren Hattrick als sich der Rekordmeister für die K.o.-Phase qualifiziert."

