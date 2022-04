Der FC Bayern München hat das Hinspiel im Champions-League-Viertelfinale beim FC Villarreal überraschend 0:1 (0:1) verloren - und damit sogar noch Glück gehabt.

Damit unterlagen die schwachen Münchner erstmals seit September 2017 wieder ein Auswärtsspiel in der Königsklasse. Damals unterlag der deutsche Rekordmeister bei Paris Saint-Germain.

Sechs Tage vor dem Rückspiel in der Allianz Arena brachten sich die Münchner damit in Spanien in eine schwere Ausgangsposition.

Die internationale Presse ist sich einig: Der FC Bayern hätte durchaus höher verlieren können. Ein Überblick.

Pressestimmen aus Deutschland

Kicker: "0:1 in Villarreal: Bayern mit knapper Niederlage noch gut bedient"

Bild: "Pleite gegen Villarreal! Bei Bayern klappten nur die Wechsel"

Sky: "Halbfinale in Gefahr! Konfuse Bayern von Villarreal überrumpelt"

Spox: "Verdiente Pleite! Bayern mit 0:1 in Villarreal noch gut bedient"

Sport1: "Bayern patzt - und hat sogar noch Glück"

Spiegel: "Bayern unterliegt Villarreal – und hat noch Glück"

Pressestimmen aus Spanien

Marca: "Ein überragendes Villarreal lässt die Bayern lebend davonkommen"

AS: "Villarreal zähmt die Bestie"

Mundo Deportivo: "Ein heroisches Villarreal setzt den ersten Schlag gegen Bayern"

Pressestimmen aus England

BBC: "Villarreal schockt Deutschen Meister Bayern München"

Guardian: "Danjuma gibt Emery-Team überraschende Halbzeitführung"

Goal: "Bayern schießt gegen Villarreal ins Leere und beendet historische Champions-League-Serie"

Pressestimmen aus Italien

Gazzetta dello Sport: "Villarreal verblüfft Europa weiter: Nach Juve ringen sie auch die Bayern nieder"

Corriere dello Sport: "Villarreals Meisterstück: Bayern k.o."

Tuttosport: "Überraschung vom Gelben U-Boot: Danjuma schlägt die Bayern k.o."

Pressestimmen aus Österreich

ORF: "Villarreal bringt Bayern in die Bredouille"

Krone: "Villarreal siegt gegen chancenloses Bayern München"

Heute: "Villarreal siegt! Bayern patzen wie in Salzburg"

