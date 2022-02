In der Pressekonferenz vor dem Duell mit Paris Saint-Germain räumte Carlo Ancelotti ein, dass es für Garteh Bale zuletzt schwer war:

"Gareth hatte Verletzungen, sein Vertrag läuft aus. Kann sein, dass er zuletzt keine so große Motivation hatte", erklärte der Italiener.

Mittlerweile gehe es dem Waliser besser und der Fokus liege auf einem würdevollen Abschied aus Madrid: "Jetzt ist er in einer guten Verfassung und er will hier so aufhören, wie er es sich verdient."

Der 32-Jährige hat mit Real viermal die Champions League und zweimal die spanische Meisterschaft gewonnen. Trotzdem konnte der Flügelflitzer die Anhänger des Hauptstadtklubs nie voll und ganz hinter sich bringen. In der laufenden Saison kam er nur auf vier Einsätze im Dress der Königlichen. Eine Verletzung und eine Corona-Infektion setzten ihn lange außer Gefecht.

Ancelotti als Bale-Versteher

Ancelotti weiß um die Probleme und will Bale bis zum Saisonende berücksichtigen: "Bale hat bei diesem Klub viele Titel gewonnen, der Mannschaft geholfen, Champions-League- und Copa-del-Rey-Titel zu gewinnen. Hier einen guten Abschluss zu haben, wäre gut für seine Karriere", so Ancelotti.

Der zum Sommer auslaufende Vertrag mit Bale wird nicht verlängert. Die Beziehung zwischen den beiden sei trotz einiger Komplikationen immer "gut" gewesen: "Ich habe ihm nichts vorzuwerfen. Das persönliche Verhältnis bleibt gut, wenn der Spieler ernsthaft und professionell ist, die Regeln und Arbeitskollegen respektiert. Er hat das immer getan, nie etwas falsch gemacht", stellte der 62-Jährige klar.

