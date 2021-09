Die Gäste aus der Republik Moldau waren druch den Usbeken Jasurbek Yakhshiboev in Führung gegangen (25.), Karim Benzema sorgte per Efmeter in der 65. Minute für den zwischenzeitlichen Ausgleich, doch der 72. Treffer des Franzosen in der Königsklasse reichte nicht zum Punktgewinn.

Dass der Real-Stürmer damit in der ewigen Torjägerliste an Raul vorbeizog und nun Vierter hinter Cristiano Ronaldo (135), Lionel Messi (121) und Robert Lewandowski (75) ist, geriet zur Fußnote.

Auch Toni Kroos, der in der 66. Minute sein Comeback gab, konnte das Blatt nicht mehr wenden. Real betrieb Chancenwucher und Sheriffs griechischer Keeper Giorgos Athanasiadis brachte mit etlichen Glanzparaden die Gastgeber zur Verzweiflung. Auf der Gegenseite zappelte der Ball in der 72. Minute bereits im Tor von Real, doch nach längerer Kontrolle durch den VAR wurde der Treffer von Bruno nicht gegeben.

Der FC Sheriff hatte am ersten Spieltag der Gruppenphase bereits Schachtjor Donezk beim 2:0-Heimsieg überrascht.

Real hingegen hat nun die vierte Saison in Serie seine ersten beiden Gruppenspiele nicht gewinnen können.

