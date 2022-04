Es ist erst zweieinhalb Wochen her, da bekam Real Madrid ausgerechnet im Clásico gegen den FC Barcelona so richtig einen vor den Latz.

Mit 0:4 verloren die Königlichen ihr Heimspiel gegen Barça und wurden von der heimischen Presse anschließend gnadenlos attackiert. Insbesondere Luka Modric, Toni Kroos und Casemiro bekamen ihr Fett weg. Zu alt, zu langsam, zu uninspiriert, so der Vorwurf.

Trainer Carlo Ancelotti hielt aber an seinem Mittelfeld-Trio fest und warf sie auch im Champions-League-Viertelfinale beim FC Chelsea wieder rein - mit durchschlagendem Erfolg.

Vor dem Spiel war klar, dass dem Duell im Mittelfeld zwischen den drei Real-Stars auf der einen und Jorginho sowie N'Golo Kanté auf der anderen Seite große Bedeutung zukommen würde. Casemiro, Modric und Kroos gingen als klare Sieger hervor.

Thomas Tuchel zerlegt seine Mannschaft: "Wir haben alles falsch gemacht"

Es war am Mittwoch an der Londoner Stamford Bridge wie so oft in den letzten fünf, sechs Jahren. Immer dann, wenn die Champions-League-Hymne ertönt, zeigt sich Real Madrid von seiner Schokoladenseite. "Das ist einfach ein schöner Wettbewerb, der uns immer wieder neu motiviert", sagte Modric nach dem Spiel.

In der ersten Halbzeit spielte Real mit dem Titelverteidiger bisweilen Katz und Maus. Nach einer ersten Drangphase der Blues übernahm Real das Kommando, war in den Zweikämpfen gefühlt immer einen Schritt schneller und machte sich Chelseas Taktik mit einer sehr hoch stehenden Dreierekette zunutze.

Casemiro, Modric und Kroos hatten das Zentrum total im Griff, Chelsea lief den Ballstafetten der drei permanent hinterher.

"Wir haben in der ersten Halbzeit alles falsch gemacht. Wir waren viel zu offen, und haben falsche Pässe zur falschen Zeit in die falsche Richtung gemacht. Das war die schlechteste Halbzeit, seit ich bei Chelsea bin", sagte Trainer Thomas Tuchel bei "BT Sport".

Tuchel zollte aber zugleich dem Gegner Respekt: "Real Madrid ist immer in der Lage, solche Fehler zu bestrafen. Sie haben uns in der ersten Halbzeit ganz schlecht aussehen lassen."

Karim Benzema weiter in der Form seines Lebens

Das lag neben der Hoheit im Mittelfeld einmal mehr an Karim Benzema. Der Franzose befindet sich seit Monaten in der Form seines Lebens und steht Casemiro, Kroos und Modric in nichts nach: Wenn die Crunchtime in der Königsklasse ansteht, schlägt die "Katze" zu.

Wie bereits im Achtelfinal-Rückspiel gegen Paris Saint-Germain erzielte Benzema alle drei Tore für Real. Die ersten beiden per Kopf in Weltklasse-Manier, das dritte schlitzohrig nach einem kapitalen Bock von Chelsea-Torhüter Edouard Mendy.

"Das war nach dem Rückspiel gegen PSG die nächste magische Nacht. Wir haben von der ersten Minute an sehr gut gespielt", sagte Benzema und ergänzte: "Ich bin natürlich sehr zufrieden, dass ich wieder drei Tore geschossen habe. Das dritte war besonders wichtig, weil Chelsea immer gefährlich ist, erst recht nach dem Anschlusstreffer."

Sein Coach bezeichnete Benzemas Vorstellung einmal mehr als "fantastisch". "Was er in dieser Saison macht, ist mit Worten nicht mehr zu beschreiben. Ich kann ihm blind vertrauen, er bringt immer seine Leistung. Er ist wie ein guter Wein: Je älter, desto besser. Er ist einfach der große Karim", sagte Ancelotti bei "Movistar Plus".

Benzemas Probleme mit der Akkreditierung

Dabei hätte Benzema das Spiel beinahe verpasst. "Er konnte seine Akkreditierung nicht finden, um das Stadion zu betreten. Ich sagte ihm, er solle schnell gehen, sonst könne er nicht mehr spielen. Zum Glück hat er sie dann gefunden", so Ancelotti.

In acht Champions-League-Spielen in dieser Saison hat Benzema elf Mal getroffen. Er erzielte zehn der letzten elf Real-Tore in Pflichtspielen; insgesamt steht er bei 37 Toren 2021/22.

"Karim ist absolute Weltklasse. Das beweist er Woche für Woche, Spiel für Spiel", sagte Real-Keeper Thibaut Courtois, der Real gegen stärker werdende Londoner nach der Pause mit ein paar Glanzparaden vor weiteren Gegentoren bewahrte.

Real Madrid gehört ab sofort zu den Topfavoriten

Benzema, Modric, Casemiro und Kroos haben je vier Mal die Champions League mit Real Madrid gewonnen. Königsklassen-Zeit ist ihre Zeit. Das war in den Jahren zwischen 2014 und 2018 so und so ist es auch wieder in dieser Saison.

Die "alte Garde", zu der auch Linksverteidiger Dani Cavajal mit ebenfalls vier CL-Titeln gehört, ist reif für den nächsten Coup. Wer PSG und Chelsea jeweils 3:1 schlägt, dem ist alles zuzutrauen.

Die Topfavoriten mögen andere sein: Manchester City, Liverpool, vielleicht der FC Bayern. Spätestens seit Mittwochabend gehört Real Madrid definitiv auch dazu.

