Real-Coach Carlo Ancelotti musste auf seinen Top-Stürmer Karim Benzema verzichten (Muskelverletzung). Dafür bekam der Ex-Frankfurter Luka Jovic seine Chance im Angriff. Bei den Gästen aus Italien ersetzte Lautaro Martinez im Sturm Joaquin Correa.

Gleich zu Beginn verfehlte Vinicius Junior mit einem Schlenzer den Kasten von Inter-Schlussmann Samir Handanovic (3.). Die Italiener reagierten unbeeindruckt und übernahmen mit teilweise bis zu 75 Prozent Ballbesitz die Kontrolle über die Partie. Mit einem anspruchsvollen Distanzschuss verfehlte Brozovic das Tor von Madrid nur knapp (7.). Auch die Volley-Abnahme von Ivan Perisic wurde von der Madrider Verteidigung abgeblockt. (13.).

Die Heimmannschaft setzte jedoch immer wieder Nadelstiche in der Offensive. Rodrygos Schuss aus spitzem Winkel flog ans Außennetz (13.). Im Anschluss münzten die Blancos ihren ersten Schuss aufs Tor in Zählbares um. Toni Kroos traf mit seinem schwächeren Linken Fuß sehenswert aus 20 Metern halblinker Position ins lange Eck (17.).

Inter näherte sich dem Tor Madrids häufig an, doch wirklich gefährlich wurden sie nicht. Weder Lautaro Martinez noch Milan Skriniar bekamen das Spielgerät auf das Gehäuse von Thibaut Courtois (22./27.). Gefährlich wurde es nach Hakan Calhanoglus Ecke, die Perisic am ersten Pfosten fand. Aus ganz spitzem Winkel verfehlte er das Tor mit dem Kopf nur knapp (32.). Gegen Ende der zweiten Hälfte verpassten der bis dahin blasse Luka Jovic und Rodrygo durch einen Pfostenschuss den zweiten Treffer für Real Madrid (37./45.).

Der zweite Durchgang begann gleich mit einer Riesenchance für die Gäste. Nicolo Barella zog aus halbrechter Position knapp drüber (48.).

Real dominierte zweite Hälfte weitestgehend. Jovic prüfte Handanovic mit einem wuchtigen Schuss und auch Casemiros Versuch aus der zweiten Reihe bereitete dem Schlussmann keine Probleme (56./56.). Gegenüber köpfte Martinez knapp am ersten Pfosten vorbei (59.).

Durch Einwechslungen von Alexis Sánchez, Matias Vecino und Arturo Vidal eine halbe Stunde vor Schluss versuchte Inter-Coach Filippo Inzaghi noch einmal neuen Schwung in die Mailänder Offensive zu bringen (60.).

Vier Minuten später kam es dann zu einer spielentscheidenden Szene zwischen Edér Militao und Barella. Nach einem heftigen Zweikampf landete die Hand des Italieners im Gesicht Militaos. Dafür bestrafte ihn der Schiedsrichter Dr. Felix Brych mit der Roten Karte (64.).

Im Anschluss gab sich Inter zwar nicht auf, wurde allerdings bis auf einen Kopfball von Federico Dimarco nicht mehr großartig gefährlich (69.). Nachdem Rodrygo zunächst aus Spitzem Winkel das Tor verpasste, sorgte der eingewechselte Marco Asensio dann mit einem Traumschlenzer aus halbrechter Position für die Entscheidung des Spiels (71./80.). Real Madrid zieht als Gruppensieger ins Achtelfinale ein. Inter Mailand folgt als Zweiter.

Das fiel auf: Große Zukunft für brasilianische Flügelzange

In der Startaufstellung von Real Madrid gehörten die Brasilianer Rodrygo (20) und Vinicius Junior zu den jüngsten Spielern (21). Doch genau sie waren es, die für viel Wirbel auf dem Spielfeld sorgten und Inter Mailands Abwehr immer wieder zum Wackeln brachten. Beide Spieler haben ihren Zug zum Tor und die Qualität im Eins-gegen-eins bewiesen. Rodrygo traf heute nur den Pfosten, verbuchte jedoch die meisten Abschlüsse für Madrid.

Statistik: 2

Toni Kroos feierte gegen Inter Mailand ein persönliches Debüt in der Königsklasse. Der ehemaliger Nationalspieler traf zum ersten Mal in seiner Karriere in zwei aufeinanderfolgenden Champions-League-Partien.

