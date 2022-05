"Die erste Chance war das erste Tor in der 90. Minute, das zweite Tor war die zweite Chance, und das dritte Tor war der dritte Torschuss", führte der 58-Jährige seine Schimpftirade fort.

Real Madrid setzte sich am Mittwoch in einem denkwürdigen Halbfinal-Rückspiel in der Champions League mit 3:1 nach Verlängerung gegen Manchester City durch Hinspiel 3:4 ) und löste damit das Ticket für das Endspiel am 28. Mai (21:00 Uhr im) gegen den FC Liverpool.