Sébastien Haller konnte es am Mittwoch bei Sporting Lissabon gar nicht abwarten, im ersten Spiel auch gleich das erste Tor zu erzielen. Bereits in der 2. Minute netzte er erstmals ein und brachte Ajax mit 1:0 in Führung.

Nur sieben Minuten später legte der 27-Jährige, der von 2017 bis 2019 für Eintracht Frankfurt stürmte, mit dem 2:0 nach.

In der 51. und 63. Minute war es erneut Haller, der dem niederländischen Rekordmeister das 4:1 und 5:1 bescherte und sich selbst in die Champions-League-Geschichtsbücher eintrug.

Nachdem Spiel sagte Haller überglücklich gegenüber "uefa.com": "Ich glaube es immer noch nicht. Es ist eine Art Traum. Mehr konnte ich nicht erwarten. Ich bin einfach glücklich und versuche, den Abend zu genießen."

Vier Tore beim Champions-League-Debüt gelangen zuvor nur Marco van Basten

Der Stürmer erklärte weiter: "Ich habe nur versucht, nicht zu emotional zu sein, weil es ein Traum ist, so jung zu sein und diese Art von Partien zu spielen. Daher war ich nur fokussiert auf meinen Job, den Gegner, die Taktik und meine Physis. Ich danke allen meinen Teamkollegen."

Vier Tore beim Königsklassen-Debüt waren bis dahin einzig Marco van Basten gelungen. 1992 erzielte der niederländische Stürmer-Star beim 4:0-Erfolg des AC Mailand gegen IFK Göteborg alle vier Treffer.

Durch diesen historischen Start in die neue Champions-League-Saison führt Haller nun auch die Torschützenliste an. Die nächste Chance auf weitere Tore auf der größten europäischen Bühne hat er am 28. September. Dann trifft Ajax in Gruppe C um 18:45 Uhr auf Besiktas Istanbul, das am Mittwoch zuhause gegen Borussia Dortmund 1:2 verlor

