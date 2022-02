"Ich wollte mein Land unterstützen. Ich habe viel darüber nachgedacht und ich habe Angst vor der Situation", sagte der 26-Jährige nach der Partie am Mittwoch bei "CNN Portugal" und betonte:

"Der Verein unterstützt mich, sie haben mit mir gesprochen und wollten alles tun, um mir zu helfen."

Nach wochenlangen Bedrohungen startete Russland am Donnerstagmorgen einen Großangriff auf die Ukraine.

In der Hauptstadt Kiew, in der südlichen Hafenstadt Odessa sowie in anderen Städten im Osten der Ukraine waren laut der Nachrichtenagentur "AFP" Explosionen zu hören. Auch von Belarus aus griffen offenbar russische Truppen an.

(SID)

