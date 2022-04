Alphonso Davies startet in der Abwehr für Tanguy Nianzou. Dazu rückt Jamal Musiala für den eben erst wieder in den Kader des FC Bayern München zurückgekehrten Leon Goretzka auf der Sechserposition neben Joshua Kimmich in die Startelf.

Davies war wegen einer Herzmuskelentzündung über drei Monate lang ausgefallen.

Den Bayern fehlen in Villarreal neben Corentin Tolisso (Muskelfaserriss im Oberschenkel) auch Bouna Sarr (Probleme an der Patellasehne) und Eric-Maxim Choupo-Moting (Corona).

Alcácer bei Villarreal auf der Bank

So spielt der FC Villarreal (4-4-2): Rulli - Foyth, Albiol, Torres, Estupiñán - Lo Celso, Capoue, Parejo, Coquelin - Gerard Moreno, Danjuma Groeneveld

So spielt der FC Bayern (4-2-3-1): Neuer - Pavard, Upamecano, Hernández, Davies - Kimmich, Musiala - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski

Beim FC Villarreal nimmt Trainer Unai Emery wie Bayern-Coach Julian Nagelsmann im Vergleich zum letzten Ligaspiel ( 0:2 bei UD Levante ) auch drei Wechsel vor: Für Alfonso Pedraza, Yeremi Pino und Manu Trigueros spielen Pervis Estupiñán, der Ex-Freiburger Francis Coquelin und Giovani Lo Celso.

Ex-BVB-Stürmer Paco Alcácer sitzt zunächst auf der Bank.

