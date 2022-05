Der FC Villarreal und der FC Liverpool spielen den ersten Finalisten der Champions League 2021/22 aus. Das Halbfinal-Rückspiel in Villarreal beginnt am Dienstag, 3. Mai, um 21:00 Uhr.

Liverpools im Estadio de la Cerámica stehen gut: An der heimischen Anfield Road Die Chancenim Estadio de la Cerámica stehen gut: An der heimischen Anfield Road siegte das Team von Jürgen Klopp im Hinspiel 2:0.

Ad

Sowohl ein rein spanisches als auch ein englisches Endspiel sind noch möglich. Im zweiten Halbfinale stehen sich Real Madrid und Manchester City gegenüber.

Fußball "Der Beste": Haaland reagiert auf Raiolas Tod GESTERN AM 21:45

Das Finale steht am 28. Mai in Paris auf dem Programm, nachdem St. Petersburg die Austragung des Endspiels entzogen wurde.

Champions-League-Halbfinale: Liverpool-Coach Jürgen Klopp warnt vor Rückspiel

Durch den 2:0-Erfolg gegen Villarreal brachte sich Liverpool vor dem Rückspiel in der Champions League gegen die Spanier in eine gute Ausgangsposition. Der Sieg im Hinspiel sei jedoch erst die halbe Miete, so LFC-Trainer Jürgen Klopp.

Klopp warnt trotz Hinspiel-Sieg: "Noch ist nichts passiert"

Champions League: Villarreal - FC Liverpool live im TV

Das Spiel zwischen dem FC Villarreal und dem FC Liverpool am kommenden Dienstag wird in Deutschland nicht live im TV übertragen.

Champions-League-Halbfinale: FC Villarreal - Liverpool live im Stream

Einen Livestream zum Auftritt der Reds beim FC Villarreal gibt es bei "Amazon Prime" zu sehen. Hier könnt Ihr das Match in voller Länge verfolgen.

Champions League: Villarreal - Liverpool live im Ticker

Bei Eurosport.de gibt es einen Liveticker zum Match. Hier könnt Ihr das Halbfinale zwischen Bayern-Bezwinger Villarreal und Liverpool live verfolgen.

Klopp von Reporter irritiert: "Wie kommen sie auf diese Frage?"

Bundesliga Nagelsmann zählt Bayern-Stars an: "Sind an einem Punkt ..." GESTERN AM 20:08