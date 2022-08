Am Donnerstag, den 25. August wird es in Istanbul wieder spannend. 289 Tage vor dem Endspiel im Atatürk-Olympiastadion findet in Istanbul die Auslosung zur Gruppenphase der UEFA Champions League 2022/2023 statt. Ab 18:00 Uhr rollen die Kugeln. Eurosport.de berichtet ausführlich von der Auslosung und der Champions-League-Saison.

32 Teams nehmen an der Gruppenphase der Königsklasse teil. Jeweils vier Mannschaften treffen in acht verschiedenen Gruppen aufeinander. Dabei kommt es zu Hin- und Rückspielen, sodass alle Teams in der Gruppenphase sechs Begegnungen bestreiten.

Die beiden Bestplatzierten der acht Gruppen qualifizieren sich für das Achtelfinale, die Drittplatzierten qualifizieren für die Europa League. Die Viertplatzierten scheiden aus.

In Lostopf 1 befinden sich der Titelverteidiger (Real Madrid), der Europa-League-Sieger (Eintracht Frankfurt) sowie die nationalen Meister der sechs Verbände mit dem höchsten Länder-Koeffizienten, die sich nicht über einen der beiden Titel qualifiziert haben (England, Italien, Deutschland, Frankreich, Portugal, Niederlande).

Gruppenphase endet früher als gewohnt

Die Lostöpfe 2 bis 4 werden über den UEFA-Klubkoeffizienten bestimmt.

Dem FC Bayern München und Eintracht Frankfurt drohen dank ihrer Platzierung im Lostopf 1 keine Hammergruppen. Anders sieht es für Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen aus. Die beiden deutschen Vertreter finden sich in Lostopf 3 wieder und könnten somit beispielsweise eine Gruppe mit Krachern wie Real Madrid und dem FC Liverpool oder mit Manchester City und dem FC Barcelona erwischen.

Der 1. Spieltag der neuen Champions-League-Saison steigt am 6. und 7. September. Aufgrund der Fußball-WM in Katar findet der letzte Spieltag der Gruppenphase bereits am 1. und 2. November statt.

Die Lostöpfe für die Gruppenphase der UEFA Champions League in der Übersicht:

Champions-League-Auslosung: Lostopf 1

Team Land FC Bayern München Deutschland (Meister) Eintracht Frankfurt Deutschland (Europa-League-Sieger) Manchester City England (Meister) Real Madrid Spanien (Meister und Champions-League-Sieger) AC Mailand Italien (Meister) Paris Saint-Germain Frankreich (Meister) FC Porto Portugal (Meister) Ajax Amsterdam Niederlande (Meister)

Champions-League-Auslosung: Lostopf 2

Team Land RB Leipzig Deutschland FC Liverpool England FC Chelsea England Tottenham Hotspur England FC Barcelona Spanien Atlético Madrid Spanien FC Sevilla Spanien Juventus Turin Italien

Champions-League-Auslosung: Lostopf 3

Team Land Borussia Dortmund Deutschland Bayer Leverkusen Deutschland Shakthar Donezk Ukraine SSC Neapel Italien Inter Mailand Italien Sporting Lissabon Portugal Benfica Lissabon Portugal Red Bull Salzburg Österreich

Champions-League-Auslosung: Lostopf 4

Team Land Celtic Glasgow Schottland FC Brügge Belgien Viktoria Pilsen Tschechien Maccabi Haifa Isreal Olympique Marseille Frankreich Dinamo Zagreb oder FK Bodö/Glimt* Kroatien/Norwegen Trabzonspor oder FC Kopenhagen* Türkei/Dänemark PSV Eindhoven oder Glasgow Rangers* Niederlande/Schottland

*Rückspiel in der Champions-League-Qualifikation am Mittwoch, 24. August 2022

