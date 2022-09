"Das war respektvoll, nett und wichtig für mich", freute sich der Mittelstürmer, der von 2014 bis 2022 an der Isar auf Torejagd gegangen war und in dieser Zeit in 375 Begegnungen 344 Treffer erzielte und 72 weitere vorbereitete.

Die Zeit in München werde der Pole demnach nicht vergessen, wie er im Gespräch mit der "Bild" beteuerte. "Ich war acht Jahre in München, nicht zwei oder drei. Du kannst es nicht wegwerfen oder vergessen", sagte der 34-Jährige.

Trainer Julian Nagelsmann hatte schon vor dem Aufeinandertreffen mit Barça auf Beifall für Lewandowski gehofft. "Ich würde mir wünschen, dass unsere Fans ihn so empfangen, wie sie ihn nach Toren gefeiert haben", hatte der Bayern-Coach gesagt und erklärt: "Das hat er verdient, unabhängig davon, ob der Abschied aus Fan-Sicht super war oder nicht super war."

Bayern-Präsident Herbert Hainer hatte die Fans des Rekordmeisters schon unmittelbar nach dem 2:0 (0:0)-Erfolg gegen den FC Barcelona für den Empfang gelobt. "Robert hat so viel gemacht für uns. Der Empfang war sehr fair", so der 68-Jährige.

Sportlich war die Rückkehr von Lewandowski nach München dagegen alles andere als erfolgreich. Der Pole vergab einige Tormöglichkeiten, verriet auf dem Weg in den Bus nur kurz: "Es war nicht einfach für mich!"

