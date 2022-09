Der europäische Top-Fußball blickte nach München in die Allianz Arena, um die Rückkehr von Star-Stürmer Robert Lewandowski gegen seine alte Liebe zu beobachten. Der Pole war natürlich von Beginn an dabei, spielte im Angriff, flankiert von Ousman Dembélé und Raphina. Barça-Coach Xavi setzte auf ein 4-3-3-System gegen den deutschen Rekordmeister.

FCB-Trainer Julian Nagelsmann setzte auf Lucas Hernández und Dayot Upamecano in der Innenverteidigung als Lewandowski-Stopper, davor agierten Joshua Kimmich und Marcel Sabitzer – der den Vorzug vor Leon Goretzka bekam – in der Mittelfeldzentrale. In der Offensive begannen Leroy Sané, Sadio Mané, Thomas Müller und Jamal Musiala.

Zusammen mit Lewandowski waren die Katalanen von Beginn an besser im Spiel, griffiger, gefährlicher und konsequenter – einzig nicht im Torabschluss. Bereits in der 9. Minute rettete Manuel Neuer stark per Fußabwehr gegen Pedri, nach Ballgewinn von Lewandowski gegen den insgesamt glücklosen Marcel Sabitzer. Es war der Beginn einer Chancenflut für den FC Barcelona.

In der 18. Minute hatte Lewandowski gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber die erste Großchance, zielte jedoch aus elf Metern etwas zu hoch. Kurz darauf kam er nach einer Flanke von der linken Seite am zweiten Pfosten freistehend zum Kopfball – Neuer rettete erneut stark im kurzen Eck (21.).

Der FC Bayern erlaubte sich im Spiel mit dem Ball insgesamt zu viele kleine Fehler, investierte zudem gegen den Ball nicht genug. Hinzu kam, dass sich Benjamin Pavard in einem Zweikampf mit Marcos Alonso verletzte und angeschlagen ausgewechselt wurde. Noussair Mazraoui ersetzte ihn positionsgetreu (21.).

Positiv aus Bayern-Sicht war, dass sich die Münchner mit einem 0:0 in die Pause retteten und außerdem viel Glück bei einer Schiedsrichterentscheidung hatten: Alphonso Davies traf Dembélé in der 44. Minute mit dem Fuß in der rechten Strafraumhälfte, doch der Referee ließ weiterlaufen. Auch der VAR schaltete sich nicht ein – trotz eines klaren Treffers des Kanadiers.

Nagelsmann reagierte zu Beginn des zweiten Durchgangs und brachte Goretzka in die Partie. Mit dem deutschen Nationalspieler kam auch der FC Bayern zurück ins Spiel. In der 50. Minute scheiterte Goretzka mit einem satten Schuss aus 18 Metern an Marc-André ter Stegen, die darauffolgende Ecke sorgte für die Münchner Führung. Kimmich brachte die Kugel scharf in die Mitte, Hernández lief ein und war am ersten Pfosten zur Stelle (50.).

Nur vier Minuten später nutzte der deutsche Rekordmeister das Momentum und ließ das 2:0 folgen. Musiala führte den Ball durch das Zentrum, Sané hinterlief und übernahm, zog in den Strafraum ein und schloss aus elf Metern stark ab. Der Ball rollte über die Linie (54.).

Der FC Barcelona reagierte geschockt auf den Doppelschlag, benötigte einige Zeit, um sich zu finden und zu reagieren. In der 63. Minute hatten die Katalanen die große Chance auf den Anschlusstreffer. Pedri spielte einen Doppelpass im Strafraum mit Lewandowski und setzte die Kugel anschließend aus sechs Metern an den linken Außenpfosten – die beste Chance im zweiten Durchgang.

Insgesamt waren letztlich die inkonsequente Chancenverwertung der Katalanen inklusive Lewandowski über die volle Distanz und die Leistungssteigerung der Münchner im zweiten Durchgang Gründe dafür, dass der FC Bayern die Partie mit 2:0 für sich entschied. In der Tabelle der Gruppe C sprang die Nagelsmann-Elf dadurch auf den ersten Platz.

In der Schlussminute musste der FC Bayern München noch eine bittere Hiobsbotschaft hinnehmen. Hernández verletzte sich in einem Zweikampf, fasste sich an die Innenseite des linken Oberschenkels und musste das Feld verlassen (90.+4).

Der Tweet zum Spiel:

Das fiel auf: Shoutout an Goretzka

Viel wurde vor der Partie über die Situation von Goretzka gesagt und vermutet. Die klarsten Worte sprach er dabei selbst – in der zweiten Halbzeit gegen den FC Barcelona nach seiner Einwechslung für Sabitzer. Mit Goretzka kam der FC Bayern zurück in die Erfolgsspur. Er war Initiator und Dranggeber in der Mittelfeldzentrale neben Kimmich und zeigte im direkten Vergleich, dass er einen Startplatz in der ersten Elf beanspruchen will, beanspruchen kann. Seine Energie als Box-to-Box-Player war essentiell für den Leistungssprung der Münchner im zweiten Durchgang, seine Zweikampfstärke ebenso. Es war ein nachhaltiges Bewerbungsschreiben an seinen Trainer, der in Zukunft wohl nicht mehr um Goretzka herumkommen wird.

Die Statistik: 30

Seit nunmehr 30 Spielen in Folge ist der FC Bayern München in der Gruppenphase der Champions League ungeschlagen. Gegen den FC Barcelona gewannen die Münchner in dieser Zeit dreimal (8:0 Tore).

