Dabei hatte er neun Tage zuvor noch schwer in der Bundesliga gepatzt: Das 0:2 beim Spitzenreiter Union Berlin leitete er mit einem folgenschweren Ausrutscher ein.

"Es war sehr, sehr wichtig, dass wir uns mal belohnen", sagte Kobel nun.

Dass das Gruppenfinale beim FC Kopenhagen am 2. November kein "Endspiel" um die K.o.-Runde wird, erleichterte alle: "Wir sind superhappy, dass wir uns qualifiziert haben." Das Unentschieden gehe "am Ende sicher in Ordnung".

Bellingham greift nach höheren Zielen

Jude Bellingham nahm das Weiterkommen an der Seite des Gruppensiegers City als Auftrag.

"Wir nehmen das nicht selbstverständlich hin. Wir wollen so weit kommen wie möglich", betonte er.

Trainer Edin Terzic war besonders froh, dass der ehemalige BVB-Stürmerstar Haaland diesmal kein Faktor war: "Das", sagte er stolz, "lag an uns."

