Borussia Dortmund ging als Favorit ins Heimspiel gegen den dänischen Vertreter FC Kopenhagen. Mit der Gelben Wand im Rücken – erstmalig seit 24 Jahren wurde die Südtribüne im internationalen Geschäft von einer Sitz- zu einer Stehplatztribüne – wollte der BVB mit offensivem Fußball zum Erfolg kommen. In der Defensive fehlte dabei eine wichtige Stütze, Gregor Kobel fehlte aufgrund von muskulären Problemen. Alexander Meyer ersetzte ihn.

Der dänische Meister hielt in einem 4-3-3-System dagegen, setzte dabei auf viel Körperlichkeit im Spiel gegen den Ball und eine sehr stabile und eng gestaffelte Defensive. In der Offensive sollte Torjäger Andreas Cornelius – der in diesem Transfersommer von Trabzonspor kam – für Entlastung und Torgefahr sorgen.

Ad

Das Spiel war nur 22 Sekunden alt und beinahe schafften es die Gäste, Borussia Dortmund früh zu schocken. Kopenhagen spielte direkt in die Offensive, Cornelius legte den Ball an der Strafraumgrenze für Zeca ab, der aus 22 Metern zentraler Position direkt abzog. Sein Flachschuss klatschte an den linken Außenpfosten.

Champions League Verletzungssorgen nehmen zu: Kobel fehlt dem BVB gegen Kopenhagen VOR 2 STUNDEN

Bis zu einer nachhaltigen Antwort des BVB dauerte es bis zur 34. Minute. Niklas Süle gewann den Ball in der Defensive und eröffnete das Spiel mit einem Pass auf die rechte Seite auf Julian Brandt, der Marco Reus suchte und mit einem perfekten Pass in das Zentrum fand. Reus zog in den Strafraum ein, suchte aus zwölf Metern den Abschluss und verwandelte flach ins rechte Eck.

Nur acht Minuten später legte der BVB den zweiten Treffer nach. Ausgangspunkt war wieder ein Ballgewinn – dieses Mal von Nico Schlotterbeck. Anschließend setzte sich Raphaël Guerreiro im Zweikampf mit Zeca durch, spielte im Strafraum den Doppelpass mit dem eingewechselten Giovanni Reyna (kam für den angeschlagenen Thorgan Hazard) und traf aus sechs Metern freistehend ins Tor (42.).

Im zweiten Durchgang blieb der BVB die dominante Mannschaft, kombinierte flüssig und ließ Kopenhagen, bis auf einige, kleine Ausnahmen, nicht zurück ins Spiel kommen. Vor allem die Mittefeldzentrale um Jude Bellingham machte einen überragenden Job. Er selbst belohnte seine Leistung in der Schlussphase noch mit dem 3:0. Reyna brachte den Ball von der rechten Seite flach in die Mitte, Bellingham war aus zehn Metern zur Stelle (83.). Die Borussia gewann ihr erstes Spiel sicher und souverän.

Der Tweet zum Spiel:

Die Positivnachricht des Abends: BVB-Stürmer Sébastien Haller (Tumorerkrankung) war als Zuschauer im Stadion.

Das fiel auf: Proaktive Defensive

Borussia Dortmund absolvierte das erste Spiel der neuen Champions League-Saison sehr positiv, gewann verdient mit 2:0 gegen den FC Kopenhagen. Initiatoren dieses Sieges waren dabei die beiden Innenverteidiger des BVB. Süle und Schlotterbeck verteidigten aktiv gegen den Ball und sorgten so für offensive Durchschlagskraft bei den Dortmundern. Beim 1:0 war es Süle, der in der eigenen Hälfte den Ball gewann und den Angriff einleitete, beim 2:0 sein Nebenmann Schlotterbeck, der einen Kopfball in die gegnerische Gefahrenzone abwehrte. Dieses proaktive Defensivverhalten ist eine neue Qualität des BVB.

Die Statistik: 17

Bellingham war einer der stärksten Dortmunder und absolvierte sein 17. Spiel in der Königsklasse. Nur Theo Walcott hatte laut Opta unter allen Engländern genauso viele Einsätze als Teenager in der Champions League.

Das könnte Dich auch interessieren: Ex-Bayern-Star macht Schluss: Badstuber gibt Karriereende bekannt

Farke adelt Sommer: "Mit Neuer der Beste der Liga"

Champions League Borussia Dortmund - FC Kopenhagen heute live im TV, Stream & Ticker VOR 11 STUNDEN