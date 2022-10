Der 36-Jährige verpasst deshalb am Mittwoch (ab 21:00 Uhr im Liveticker auf Eurosport.de) in der Champions League beim FC Barcelona das fünfte Pflichtspiel des deutschen Rekordmeisters nacheinander.

Auch am Dienstag fehlte er erneut im Mannschaftstraining, absolvierte aber eine Laufeinheit.

Trainer Julian Nagelsmann hatte zuletzt betont, er gehe "nicht davon aus", dass die Teilnahme des DFB-Kapitäns an der WM in Katar (20. November bis 18. Dezember) in Gefahr sei.

Sein Comeback ist gegen den FSV Mainz 05 am Samstag (ab 15:30 Uhr im Liveticker auf Eurosport.de) geplant.

