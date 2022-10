Sollte Gruppenrivale Inter Mailand das frühere Spiel (ab 18:45 Uhr) gegen Außenseiter Viktoria Pilsen gewinnen, wäre Barcas Abstieg in die zweitklassige Europa League sogar schon vor der Bayern-Partie klar.

Die Begegnung gegen die Bayern werde aber so oder so "sehr kompliziert", sagte Xavi: "Wir müssen beweisen, dass wir gegen diese Art von Teams bestehen können, egal was in Mailand passiert."

Das Hinspiel in München hatte das Team um Torjäger Robert Lewandowski mit 0:2 verloren.

"Wir müssen dem in München festgelegten Plan folgen, wir müssen so spielen wie dort. Das Ergebnis war nicht gut, aber der Plan war gut", sagte Xavi.

