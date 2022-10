Die einschlägigen Gazzetten am Stiefel sind bekanntermaßen nicht zimperlich, wenn es darum geht, auf Blamagen italienischer Teams zu reagieren.

Am Dienstagabend war es wieder soweit, die hiesigen Zeitungen gaben einmal mehr einen eindrucksvollen Beweis ihrer Haudrauf-Mentalität ab: "Juve an der Klagemauer", schrieb die "Gazzetta dello Sport" in Anspielung auf die 0:2-Niederlage in Israel , obwohl der desolate Auftritt der Bianconeri nicht in Jerusalem, sondern in der 150 Kilometer entfernten Hafenstadt Haifa stattgefunden hatte.