Zwar entfachte der überzeu gende Erfolg gegen den Bundesliga-Tabellenführer Union Berlin (2:0) neue Euphorie rund um den Frankfurter Stadtwald, in der Königsklasse am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) komme aber "unfassbare Qualität in der Offensive auf uns zu", warnte Glasner. Dennoch versprach er selbstbewusst: "Wir spielen auf Sieg. Ich gehe von einem weiteren Festabend aus."

Daran ändert auch der kurze Schock durch den Ausfall von WM-Held Mario Götze nichts . Der 30-Jährige habe noch zu große Schmerzen im Sprunggelenk, nachdem er am vergangenen Wochenende umgeknickt war, sagte Glasner: "Es ist schade, dass uns Marios Qualität und Erfahrung fehlt. Aber wir haben genügend Qualität, dass wir das kompensieren können."

Zumal die Hessen in den Duellen mit dem Finalisten von 2019 die große Chance besitzen, sich in eine ausgezeichnete Ausgangsposition in der umkämpften Gruppe D zu bringen. Es sei gefühlt "wie ein kleines K.o.-Spiel innerhalb einer Woche", meinte Kapitän Sebastian Rode.

An Selbstvertrauen mangelt es jedenfalls nicht. Rechtzeitig zum Start in sechs Englische Wochen schob sich der Europa-League-Sieger in die Spitzengruppe der Bundesliga. Die Richtung stimme nach drei Pflichtspielsiegen in Folge, betonte Glasner, gegen Tottenham gehe es aber darum, "hier noch eins draufzulegen".

Knauff glaubt an "nächste magische Nacht"

Ob Randal Kolo Muani mit all seiner Wucht, der leichtfüßige Jesper Lindström oder den nun fehlende Götze als kluger Spielgestalter - vor allem die Solokünstler kommen nach holprigem Start immer besser in Schwung. "Wir haben unser Spiel gefunden", betonte Ansgar Knauff.

Auch Nationalkeeper Kevin Trapp befindet sich seit Wochen in bestechender Form. Angesichts der Offensivpower der Spurs dürfte der laut Sportvorstand Markus Krösche "beste deutsche Torwart" besonders im Fokus stehen - und weitere Argumente fürs DFB-Team sammeln? "Man muss sich nirgendwo reinreden", sagte Trapp, die Leistung sei am wichtigsten.

Die braucht es auch gegen die Engländer mit den früheren Bundesliga-Stars Heung-Min Son, Ivan Perisic und Pierre-Emile Höjbjerg. Tottenham sei schließlich "der Favorit in der Gruppe", sagte Trapp, "das ist europäische Spitze". Mit einem Sieg im Gepäck ließe sich die Reise in der kommenden Woche nach London entspannter angehen.

Zumal die Hessen wieder für sportliche Schlagzeilen sorgen wollen, nachdem der erste Königsklassen-Sieg der Vereinsgeschichte in Marseille (1:0) von schweren Ausschreitungen überschattet worden war. "Es wird Zeit für die nächste magische Nacht in Frankfurt", sagte Knauff.

Die voraussichtlichen Mannschaftsaufstellungen:

Frankfurt: Trapp - Tuta, Hasebe, Ndicka - Knauff, Rode, Sow, Pellegrini - Kamada, Lindström - Kolo Muani. - Trainer: Glasner

Tottenham: Lloris - Romero, Dier, Davies - Emerson, Höjbjerg, Bentancur, Perisic - Richarlison, Son - Kane. - Trainer: Conte

Schiedsrichter: Daniele Orsato (Italien)

