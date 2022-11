Den besseren Start in die Partie erwischte der Gastgeber aus Turin. Überraschend gelöst und offensiv agierte die Mannschaft von Trainer Massimiliano Allegri. Einen ersten gefährlichen Abschluss setzte Manuel Locatelli in der 8. Spielminute knapp am Tor vorbei.

Paris brauchte allerdings nicht lange, um sich aus der ersten Druckphase zu lösen. Nach einer knappen Viertelstunde ließ Kylian Mbappé auf der linken Offensivseite Juve-Verteidiger Federico Gatti stehen und vollendete mit viel Gefühl den Ball ins rechte Toreck (13. Minute). Juve steckte aber nicht auf und hatte in der Folge durch Locatelli (17.) und Juan Cuadrado (22.) gefährliche Abschlüsse aus der zweiten Reihe vorzuweisen.

Fünf Minuten vor Pausende belohnten sich dann die Hausherren. Nach einer gefühlvollen Hereingabe von Locatelli, köpfte Juan Cuadrado den Ball per Flugkopfball auf den zweiten Pfosten zu Verteidiger Leonardo Bonucci, der aus kurzer Distanz den Ball im Tor unterbrachte (41.). Somit ging es verdientermaßen mit einem Unentschieden in die Kabinen.

Aufgrund der zeitgleichen Führung von Benfica Lissabon in Haifa war PSG gezwungen im zweiten Durchgang einen Gang hochzuschalten, um den Gruppensieg zu sichern. Tatsächlich wurden die Franzosen besser und hatten vermehrt kleinere Chancen.

In der 69. Minute schickte dann Mbappé den kurz zuvor eingewechselten Nuno Mendes die linke Seite entlang. Der schnelle Flügelverteidiger setzte sich im Laufduell mit Cuadrado durch und ließ Keeper Szczesny mit einem strammen Schuss keine Chance.

Juventus versuchte sich wieder aufzurappeln, tat sich aber nach dem Rückstand extrem schwer damit, Chancen zu kreieren. Locatelli traf zwar für Juve zum Ausgleich, stand bei einem Schuss zuvor, aber im strafbaren Abseits (78.).

So blieb es beim erneuten 2:1-Sieg der Pariser über Juve. Für Juventus geht es als Drittplatzierter damit in der Europa League weiter. Aufgrund des 6:1-Sieges von Benfica Lissabon gegen Maccabi Haifa rutschte PSG in der Nachspielzeit noch auf zweiten Rang der Gruppe ab. Die beiden Vereine haben nach sechs Spielen die gleiche Punktzahl, trennten sich zweimal 1:1 und haben das exakt gleiche Torverhältnis. Benfica hat aber ein Auswärtstor mehr geschossen als PSG.

Durch das zeitgleiche 6:1 von Benfica Lissabon in Haifa, reicht der knappe Sieg der Pariser in Turin nur zu einem zweiten Platz in der Gruppe. Der entscheidende sechste Treffer der Portugiesen fiel erst kurz vor Schluss in der Nachspielzeit.

Das fiel auf: Juventus ging auf dem Zahnfleisch

Das insgesamt Gruppenergebnis ist für den italienischen Top-Klub alles andere als erfreulich. Die Leistung am letzten Spieltag gegen die Pariser ist aber ein versöhnlicher Abschluss. Ein Unentschieden hätten sich die Turiner allemal verdient. Auffällig war aber, dass Juventus stark unter der dünnen Personaldecke litt. Nach dem 2:1-Treffer der Gäste fehlt es an neuem Esprit, der die Mannschaft noch hätte beleben können.

Die Zahl: 40

Mit seinem Treffer zum 1:0 hat Kylian Mbappé einen weiteren Rekord für sich aufgestellt. Der Superstar ist nun der jüngste Spieler der Champions League-Geschichte, der 40 Treffer erzielen konnte.

