"Péter Gulácsi hat sich im Spiel gegen Celtic Glasgow schwer am Knie verletzt. Unser Kapitän zog sich in der 10. Minute ohne Fremdeinwirkung einen Riss des vorderen rechten Kreuzbandes zu und wird längere Zeit ausfallen. In den kommenden Tagen folgen weitere Untersuchungen", hieß es im Statement der Sachsen.

Für den ungarischen Nationalkeeper ist es nicht die erste Verletzung in dieser noch jungen Spielzeit. Zwischen Mitte August und Anfang September verpasste Gulácsi drei Pflichtspiele für seinen Verein.

