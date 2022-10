RB Leipzig steht in der Champions League kurz vor dem Einzug ins Achtelfinale. Die Leipziger gewannen überraschend 3:2 (2:1) gegen Titelverteidiger Real Madrid

Eingeleitet wurde der Sieg durch einen frühen Doppelschlag von Jasko Gvardiol (13.) und Christopher Nkunku (18.) "Das darf nicht passieren. Wir pennen bei den ersten beiden Ecken und werden eiskalt bestraft", bilanzierte Real-Verteidiger Antonio Rüdiger nach dem Spiel bei "Prime Video".

Nach dem zwischenzeitlichen Anschlusstreffer von Vinicius Junior (44.) stemmte sich die Abwehr der Leipziger gegen den Ausgleichstreffer. Dieser Kampfgeist imponierte RB-Coach Marco Rose: "Wir haben Energie und Freude auf den Platz gebracht, haben gekämpft und waren füreinander da."

Timo Werner (83.) setzte schlussendlich nach Vorarbeit von Mohamed Simakan den Deckel auf den Sieg drauf und feierte den Erfolg gegen Real besonders: "Real ist ein großer Name, den will man doppelt und dreifach besiegen, weil das gut für das Ego ist. Wir haben unseren Stiefel durchgespielt und es sehr gut gemacht."

Eurosport.de fasst die Reaktionen zusammen.

Die Reaktionen zum Spiel:

Timo Werner (RB Leipzig): "Heute hatte selbst der Champions-League-Sieger wenig entgegenzusetzen. Real ist ein großer Name, den will man doppelt und dreifach besiegen, weil das gut für das Ego ist. Wir haben unseren Stiefel durchgespielt und es sehr gut gemacht. Großes Lob an die Mannschaft."

Marco Rose (Trainer RB Leipzig): "Es war ein toller Abend für Leipzig. Real Madrid zu Gast, wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht, hervorragende erste 25 Minuten mit der 2:0 Führung. Es war klar, dass Real aber seine Qualität auf den Platz bringt. Wir haben fleißig verteidigt und hatten ein gute Zweikampfquote. In der zweiten Halbzeit haben wir alles wegverteidigt, was es zu verteidigen gab. Ich bin mit dem Auftritt sehr zufrieden und freue mich für die Jungs, dass sie sich belohnt haben. Trotzdem wissen wir, dass wir noch nicht weiter sind."

Marco Rose (Trainer RB Leipzig) über Mohamed Simakan: Er ist ein riesen Junge. Heute lobe ich ihn gerne explizit, Mohamed hat es hervorragend gemacht. Ein absolutes Sonderlob für Simakan."

Willi Orban (RB Leipzig): "Der Sieg fühlt sich fantastisch an. Wir haben heute außergewöhnlich gut gespielt und am Ende hoch verdient gewonnen. Ein Erfolg gegen Real Madrid ist schon etwas Besonderes."

Antonia Rüdiger (Real Madrid): "Die ersten 15-20 Minuten haben wir verschlafen. Wir haben zwei Gegentore nach Ecken bekommen und dem Gegner dadurch schnell enormen Auftrieb gegeben. Für Leipzig stand heute viel auf dem Spiel und wir haben nicht mit der gleichen Intensität wie sie in den Zweikämpfen agiert."

David Alaba (Real Madrid): "Auch wenn uns in diesem Spiel einige wichtige Spieler gefehlt haben, müssen wir das kompensieren können, das haben wir in anderen Spielen auch schon gezeigt. Unsere Leistung war von Beginn an einfach zu wenig, Leipzig spielt sehr schnellen Konterfußball, dagegen hatten wir zu wenig Mittel. Wir müssen uns wieder verbessern."

Carlo Ancelotti (Trainer Real Madrid): "RB hat gespielt, wie sie es am besten können: Über Balleroberungen und Konter. Das haben wir leider zu spät unterbunden. Die frühen Tore haben ihnen in die Karten gespielt. Die Niederlage schmerzt wie alle Niederlagen. Aber wir haben noch alle Chancen, Erster zu bleiben. Aber man lernt aus einer Niederlage mehr, als auch 10 Siegen in Folge."

