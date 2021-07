"Leider hat er Morddrohungen diesbezüglich bekommen und es ist so weit, dass die Leute sagen, dass sie ihn im Gefängnis haben wollen", sagte Mark Pulisic auf Alex Goldberg's YouTube channel.

Das Video zeigt, wie sich der Angreifer und seine Begleiter prächtig auf einem Motorboot amüsieren, während ein riesiger Fisch an einem Haken zappelt. Pulisic hält über dem Fisch sitzend einen Ball hoch und fällt nach wenigen Sekunden beinahe ins Wasser.

Der Nationalspieler der USA sah sich seit Veröffentlichung des Videos massiven Vorwürfen der Tierquälerei ausgesetzt, die sich nun offensichtlich in Form von Morddrohungen zuspitzten.

La Liga Medien: Premier-League-Klubs jagen Barcelona-Star VOR 3 STUNDEN

Die Vorwürfe der Tierquälerei seien für Vater Pulisic "das Lächerlichste": "Christian ist so ein Tierfreund. Er hat Pferde, er möchte nicht, dass Tiere verletzt werden."

Vater: Pulisic verabscheut Cancel Culture

"Er ist während der Saison nicht auf Twitter, aber er weiß, was los ist und wie hart nach schlechten Spielen ins Gericht gegangen wird, aber er schaut nicht viel darauf", beschrieb er in diesem Zusammenhang das Verhältnis seines Sohnes zu den sozialen Medien: "Was ihm mehr wehtut, ist die Cancel Culture. Wenn er etwas ins Internet stellen will und sich Idioten hinter Computern verstecken. Die Leute warten nur darauf, wegen ihrer Eifersucht zu 'haten'. Das stört ihn viel mehr."

Nach dem Gewinn der Königsklasse bereitet sich Pulisic nun mit dem FC Chelsea auf die kommende Premier-League-Saison vor, in der das Team von Thomas Tuchel den englischen Meistertitel anstrebt.

Das könnte Dich auch interessieren: Perfekt: Ex-Bayern-Profi Badstuber wechselt in die Schweiz

Ankunft des Europameisters in Rom: Italien steht Kopf

Fußball Messis Hängepartie mit Barcelona nach Copa-Triumph VOR 5 STUNDEN