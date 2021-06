Die Coronavirus-Pandemie hat auch bei der Copa América für Verschiebungen und Verlegungen gesorgt. Zunächst wurde das Turnier von 2020 auf 2021 verlegt.

Dann sprangen mit Argentinien und Kolumbien beide ursprünglichen Gastgeber ab. Die Copa wird stattdessen in Brasilien ausgetragen. Zuschauer sind nicht zugelassen.

Ursprünglich sollten neben den zehn südamerikanischen Mannschaften auch Australien und Katar teilnehmen. Beide Teams mussten nach der Verlegung auf 2021 ihren Start aber absagen, weil er sich mit der asiatischen WM-Qualifikation überschneidet.

Hier gibt es alle Informationen zur Copa América 2021 und der Übertragung live im TV und im Livestream.

Die Copa América live im TV

Die Copa América 2021 wird in Deutschland nicht live im TV übertragen.

Die Copa América im Livestream

Auch im Livestream kann das Turnier nicht in deutscher Sprache empfangen werden. Fans müssen auf ausländische Livestreams zurückgreifen. So überträgt etwa die britische "BBC" im iPlayer.

Die Copa América bei Eurosport.de

Bei Eurosport.de gibt es alle Informationen zur Copa America. Wir berichten ausführlich darüber, wie sich Argentinien, Brasilien, Kolumbien und Co. schlagen.

Copa América: Der Spielplan

Gruppe A

13.06.: Argentinien - Chile

Argentinien - Chile 13.06.: Paraguay - Bolivien

Paraguay - Bolivien 17.06.: Chile - Bolivien

Chile - Bolivien 17.06.: Argentinien - Uruguay

Argentinien - Uruguay 20.06.: Uruguay - Chile

Uruguay - Chile 20.06.: Argentinien - Paraguay

Argentinien - Paraguay 23.06.: Bolivien - Uruguay

Bolivien - Uruguay 23.06.: Chile - Paraguay

Chile - Paraguay 27.06.: Argentinien - Bolivien

Argentinien - Bolivien 27.06.: Uruguay - Paraguay

Gruppe B

14.06.: Brasilien - Venezuela

Brasilien - Venezuela 14.06.: Kolumbien - Ecuador

Kolumbien - Ecuador 18.06.: Kolumbien - Venezuela

Kolumbien - Venezuela 18.06.: Peru - Brasilien

Peru - Brasilien 21.06.: Venezuela - Ecuador

Venezuela - Ecuador 21.06.: Kolumbien - Peru

Kolumbien - Peru 24.06.: Ecuador - Peru

Ecuador - Peru 24.06.: Kolumbien - Brasilien

Kolumbien - Brasilien 28.06.: Ecuador - Brasilien

Ecuador - Brasilien 28.06.: Venezuela - Peru

Copa América: Die K.o.-Runde

Die Viertelfinalpartien stehen am 2. und 3. Juli auf dem Programm. Die Halbfinalmatches werden am 5. und 6. Juli ausgetragen. Das Spiel um Platz drei findet am 9. Juli statt und das Finale um die Copa América am 10 Juli.

An dieser Stelle werden wir Euch rechtzeitig darüber informieren, wer in der K.o.-Runde wann auf wen trifft.

