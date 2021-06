Publiziert 25/06/2021 Am 15:07 GMT

Der Youngster zeigt sich derzeit mit der ecuadorianischen Nationalmannschaft bei der Copa América auf der großen Fußballbühne.

In seinem Nationalteam konnte sich der 19-jährige Abwehrspieler direkt einen Stammplatz sichern. Das Abwehrjuwel stand bisher in allen drei Gruppenspielen über die vollen 90 Minuten auf dem Platz (Zwei Unentschieden, eine Niederlage) und hat dabei für internationales Aufsehen gesorgt, das offenbar bis nach München reicht.

Denn dort schaut man sich nach den ablösefreien Abgängen von David Alaba und Jérome Boateng perspektivisch nach weiterer Verstärkung für die Abwehrzentrale um.

Mit Dayot Upamecano wurde zwar ein neuer Top-Verteidiger verpflichtet und mit Chris Richards kehrt ein Talent nach seiner Leihe von der TSG Hoffenheim zurück.

Da der Verbleib von Niklas Süle noch ungewiss ist, erscheint ein weiterer Neuzugang in der Innenverteidigung beim deutschen Rekordmeister aber nicht gerade unwahrscheinlich.

FC Bayern: 10 Millionen Euro Ablöse wären für Hincapié fällig

Hincapié steht noch bis Ende 2025 unter Vertrag. Dem Bericht der spanischen Zeitung zufolge wäre für den Linksfuß eine Ablöse in Höhe von 10 Millionen Euro fällig - eine durchaus stolze Summe, zumal das in Europa unbekannte Gesicht in seiner noch jungen Karriere auf erst 25 Profi-Einsätze kommt.

Neben den Bayern-Scouts sollen aktuell auch Beobachter von Paris St. Germain, Celtic Glasgow, dem AC Mailand, der AS Rom, Betis Sevilla und Atlético Madrid dem Turnier beiwohnen, um das Ecuador-Talent ganz genau zu beobachten.

