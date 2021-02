"Ronaldo erreicht 762 Treffer. Sein Doppelpack ist ein Geschenk vor seinem 36. Geburtstag am 5. Februar", schrieb der "Corriere dello Sport". "Ein tödlicher Ronaldo bringt Juve wieder auf Erfolgskurs", urteilte "Tuttosport". "Ronaldo ist für jeden Gegner ein Killer, vor allem wenn er sich nach einigen schlechten Auftritten revanchieren will", so "La Repubblica".