Bereits zum dritten Mal in dieser Saison kam es zum prestigeträchtigen Derby della Madonnina, dem Aufeinandertreffer der italienischen Stadtrivalen Ac Mailand und Inter Mailand. Vor der Kulisse von San Siro stand das Hinspiel im Halbfinale der Coppa Italia auf dem Programm. Inter begann zwar mit gutem Pressing, jedoch gelang es dem AC Milan schnell, dem Spiel seinen Stempel aufzudrücken. Bereits in der zehnten Minute führte ein Schnitzer in der Inter Abwehr fast zur Führung. Rade Krunic eroberte den Ball und bediente Alexis Saelemaekrs, doch der Belgier vergab trotz freier Schussbahn und halbleerem Tor leichtfertig die Chance (10.). Keine Minute später lief dann Theo Hernandez für die Rossoneri fast frei auf Torhüter Samit Handanovic zu, doch auch er vergab knapp am linken Pfosten vorbei (11.).

Inter fand über weite Strecken keine Mittel gegen den läuferisch extrem schnellen und kombinationsstarken Rivalen, und kam nur durch Konter vereinzelt zu gefährlichen Situation. Nach einer schönen Flanke von Ivan Perisic, konnte Milan-Innenverteidiger Alessio Romagnoli im letzten Moment vor Edin Dzeko retten (23.). Kurz darauf musste der Abwehrchef jedoch verletzt ausgewechselt werden (26.). Kurz vor der Pause eröffnete sich erneut eine Doppelchance für den AC Mailand, doch Rade Krunic scheitere in aussichtsreicher Position an der eigenen Abschlussschwäche und vergab über das Tor (40.), ehe Saelemaekers wenig später durch mangelhafte Ballbehandlung im Sechzehner eine weitere Chance liegenließ (44.).

Ad

Im zweiten Durchgang zeigte sich ein ähnliches Bild wie in der ersten Halbzeit. Direkt nach Wiederanpfiff prüfte der heute starke Rafael Leão Inters Torwart Handanovic mit einem Weitschuss, doch der slowenische Keeper hielt seinen Kasten mit einer klasse Parade sauber (47.). Und wieder gab es die Doppelchance für Rossoneri - Beim nächsten Angriff landete der Ball über den sehr engagierten Ismael Bennacer und Leão bei Olivier Giroud, der perfekt für Saelemaekers ablegte. Doch der Belgier vergab auch diese Topchacne mit einem halbherzigen Versuch aus kurzer Distanz (49.).

Fußball Leao reicht nicht, Milan patzt erneut - Inter kann Ausrutscher nicht nutzen 25/02/2022 AM 20:46

In der Folge kontrollierte der AC Milan die Begegnung, wähnte sich jedoch stellenweise etwas zu sehr in Sicherheit. Um ein Haar gelang es Denzel Dumfries mit einer Hereingabe Dzeko am Fünfer zu bedienen aber Pierre Kalulu passt eauch und entschärfte den Ball in letzter Sekunden (76.). Milan brachte mit Brahim Diaz, Junior Messias und Ante Rebic drei frische Offensivspieler für die Schlussphase, doch auch diese vergaben einen aussichtsreichen Konter in Überzahl durch mangelnde Konzentration im Abschluss (77.). Am Ende blieb es beim 0:0 - ein Ergebnis, das für den AC Milan aufgrund der vergebenen Chance zu wenig ist. Dennoch dürfte beide Teams mit dem Unentschieden gut leben können, denn das torlose Remis lässt alle Möglichkeiten offen für das Rückspiel.

Die Stimmen:

1: Stefano Pioli (Trainer AC Milan): Wir haben ein gutes Spiel gemacht und waren das bessere Team. Unter dem Strich ist es ein gutes Ergebnis für das Rückspiel, aber die Mannschaft hätte sich heute den Sieg verdient gehabt.

2: Simone Inzaghi (Trainer Inter Milan): Ich denke beide Teams haben gewusst, das viel auf dem Spiel steht und daher nicht alles riskiert. Das Unentschieden geht in Ordnung, aber wir müssen daran arbeiten, wieder unsere Brillianz und Form zurückzuerlangen. Bis zum Rückspiel werden wir das bestimmt schaffen.

Der Tweet zum Spiel:

Nach dem torlosen 0:0 bleiben für beide Teams alle Chancen für das Rückspiel gewahrt. Vor allem die 0 dürfte beide Teams erleichtern, denn Auswärtstore zählen in der Coppa Italia aufgrund einer Sonderregel doppelt.

Das fiel auf: Saelemaekers und seine Chancen

Es war nicht der Abend des Belgisches Flügelspielers - Dieser hatte zahlreiche Möglichkeiten, doch vermochte es nicht, den Ball im Tor unterzubringen.

Die Statistik:403

Seit über 400 Minuten ist Inter Mailand nun wettbewerbsübergreifend ohne Tor. Das ist überraschend, da man nach wie vor die beste Offensive der italienischen Serie A stellt. Doch auch heute zeigte sich über weite Strecke die Harmlosigkeit im derzeitigen Angriffsspiel der Nerazzurri.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Unions Finaltraum lebt! Voglsammer beendet Paulis Pokalmärchen

Conte fordert Zusammenhalt in Ukraine-Krieg: "Gegen die Dummheit wehren"

Serie A Trotz Milan-Patzer: Inter verpasst Sprung an Tabellenspitze 20/02/2022 AM 19:52