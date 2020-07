Paris Saint-Germain wird als erstes Spitzenteam in Westeuropa seit der ausgebrochenen Corona-Pandemie ein Fußballspiel mit Zuschauern austragen. Der französische Meister tritt am Sonntag bei Zweitligist Le Havre AC vor 5000 Fans an. Zusätzlice haben die Pariser zwei weitere Testspiele im Laufe des Monats Juli vereinbart. Gegner sollen die Shamrock Rovers sowie Celtic Glasgow sein.

Paradox, denn schließlich brach die Ligue 1 als einzige der europäischen Topligen ihre Spielzeit vorzeitig ab, während in Deutschland, England, Spanien und Italien der Spielbetrieb wieder aufgenommen wurde – ohne Zuschauer.

In Frankreich wurde die Liga zwar abgebrochen und PSG zum Meister erklärt, für die beiden Pokalfinals (Coupe de France und Coupe de la Ligue) am 24. beziehungsweise 31. Juli haben die Verantwortlichen allerdings grünes Licht gegeben.

Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel, die in beiden Endspielen vertreten ist, bekommt es im Coupe de la France mit Rekordmeister AS Saint-Étienne zu tun. Eine Woche später fordert Olympique Lyon die Hauptstädter. Beide Spiele finden im Stade de France in Paris statt.

PSG noch mit drei Titelchancen

Als Vorbereitung hierfür hat PSG neben dem Testspiel in Le Havre, bei dem alle Zuschauer eine Maske tragen sowie einen Sitzplatz Abstand zum Nebenmann haben müssen, laut "beIN Sports" noch zwei weitere Testpartien vereinbart.

Demnach gastiert am 17. Juli der irische Rekordmeister Shamrock Rovers im Pariser Prinzenpark, vier Tage später kommt der schottischer Champion Celtic Glasgow ebenfalls in die Stadt an der Seine. Es werden jeweils 5000 Fans im Stadion erwartet. Beim Spiel gegen die Iren soll es zudem ein besonderes Format geben: vier Halbzeiten von je 30 Minuten.

Das Spiel gegen die Rovers könnte allerdings noch ausfallen. Denn der "Irish Mirror" berichtet, dass die Anreise des Teams nach Frankreich aufgrund der Corona-Pandemie noch nicht zu hundert Prozent gesichert ist.

PSG, das auch noch in der Champions League vertreten ist und am Freitag seinen Gegner für das Viertelfinale in Lissabon zugelost bekommt, kann nach der nationalen Meisterschaft also noch in drei weiteren Wettbewerben den Titel holen.

