Olympique Marseille hat offenbar ein Auge auf Dortmunds Leonardo Balerdi geworfen. Das berichten die französischen Zeitungen "La Provence" und die "L'Equipe". OM, das die wegen der Corona-Pandemie vorzeitig abgebrochene Ligue 1 auf dem zweiten Platz beendete, ist auf der Suche nach einem Innenverteidiger. Der 21-jährige Balerdi kommt beim BVB seit seiner Ankunft im Januar 2019 kaum zum Zug.

Lediglich sieben Einsätze stehen für den Argentinier in der abgelaufenen Bundesliga-Saison zu Buche. Insgesamt kam Balerdi nur auf 128 Spielminuten und stand lediglich am letzten Spieltag gegen die TSG 1899 Hoffenheim (0:4) in der Startelf.

Zu wenig für einen Spieler, für den der BVB 2019 15,5 Millionen Euro an die Boca Juniors überwies.

Achtmal - und damit häufiger als in der Bundesliga – lief Balerdi in der Dortmunder Reservemannschaft in der Regionalliga West auf. Seit Ende November, als Trainer Lucien Favre sein System auf ein 3-4-3 umstellte, stand er aber zumindest immer im Kader.

Ob der Argentinier allerdings beim BVB eine Zukunft hat, ist noch offen. Mit Mats Hummels, Dan-Axel Zagadou, Manuel Akanji sowie Lukasz Piszczek stehen Balerdi viele starke Kontrahenten gegenüber. Auch Emre Can kann auf Balerdis Position spielen.

