In der ersten Halbzeit war der Spielverlauf sehr taktisch geprägt, beide Mannschaft hatten allerdings nicht das höchste Tempo in ihren Angriffen – es gab insgesamt recht wenige Torchancen. Zu Beginn des Spiels war PSG, bei dem Julian Draxler auf der Bank saß und Thilo Kehrer in der Startelf stand, die dominante Mannschaft und hatte deutlich mehr Ballbesitz. Monaco stand defensiv sehr stark – und brachte sich durch einen individuellen Fehler ins Hintertreffen. Nach einem Pass von AS-Keeper Radoslaw Majecki zu Verteidiger Axel Disasi versprang dem Monegassen das Spielgerät. Kylian Mbappé spitzelte den Ball weg und legte quer zu Mauro Icardi, der ins leere Tor einschieben konnte (19.).

Nach dem Rückstand war Monaco die spielbestimmende Mannschaft und übernahm die Spielkontrolle. PSG ließ sich tief fallen, AS kombinierte durchs Mittelfeld – konnte aber keine Großchance herausspielen. Die eine oder andere Flanke erreichte im Strafraum beinahe Stürmer Kevin Volland, zu gefährlichen Abschlüssen kam bis zum Halbzeitpfiff aber kein Spieler der Mannschaft von AS-Trainer Niko Kovac. Je länger die erste Halbzeit dauerte, desto mehr häuften sich Fehlpässe und technische Fehler auf beiden Seiten.

Auch in der zweiten Halbzeit war AS Monaco bemüht und hatte phasenweise deutlich mehr Ballbesitz im Mittelfeld. Nur: Torchancen entstanden daraus nicht, PSG hatte in der Defensive keine Probleme. Dem Team von Stürmer Volland fehlte das Tempo und die Risikobereitschaft. So überließ Paris Monaco den Ball, von Stürmer Mbappé sah man Mitte der zweiten Halbzeit überhaupt nichts.

Nur in der 69. Minute musste Paris etwas zittern. Eine abgefälschte Flanke von Monacos Gelson Martins senkte sich über PSG-Torwart Keylor Navas an die Latte. Hatte man zuvor von Mbappé nicht viel gesehen, zeigte er in der 81. Minute zwei Weltklasse-Aktionen. Erst kam er in großer Distanz vor dem AS-Tor an den Ball und sah, dass Majecki zu weit vor dem Tor stand. Der 22-Jährige lupfte den Ball über ihn an die Latte. Kurz danach traf er nach einem starken Steckpass von Ángel Di María mit einem leichten Lupfer zum 2:0 (81.). Damit war die Partie entschieden und Paris Saint-Germain sicherte sich den Coup de France.

Das fiel auf: Mbappés Klasse entscheidet das Finale

Kylian Mbappé hat schon deutlich bessere Spiele gezeigt. Der 22-Jährige war im Pokalfinale gegen AS Monaco vor allem in der zweiten Halbzeit phasenweise minutenlang überhaupt nicht zu sehen. Mbappé gab nicht besonders viele Schüsse ab, ging nicht richtig oft ins Dribbling und spielte auch nicht überragend viele Pässe. Und trotzdem zeigte er drei Weltklasse-Aktionen, zwei davon führten zu Toren. Damit entschied der französische Nationalspieler die Partie. In der 19. Minute klaute er Axel Disasi den Ball und bereitete die Führung von Mauro Icardi vor. Rund um die 80. Minute zauberte er aus großer Distanz einen Lupfer an die Latte, kurz danach erzielte er mit einem schönen, angelupften Schuss das entscheidende 2:0.

Die Statistik: 0

AS Monaco spielte gegen Paris Saint-Germain nicht schlecht, hatte phasenweise mehr vom Spiel und teilweise ein klares Übergewicht hinsichtlich des Ballbesitzes – die Mannschaft von Niko Kovac erspielte sich über 90 Minuten aber keine einzige Großchance heraus. 12 Schüsse gaben die Monegassen ab, einen Torschuss zählten die Statistiker, letztendlich war Monaco aber viel zu mut- und ideenlos in der Offensive. So hatte Paris Saint-Germain trotz einer durchschnittlichen Leistung keine Mühe, den Ball vom eigenen Tor fernzuhalten. Monaco wirkte nach einer langen Saison, in der man phasenweise begeisternden Fußball spielte, aber auch viele Verletzte zu beklagen hatte, in diesem Pokalfinale nicht spritzig genug, um favorisierte Pariser zu schlagen.

