Zwei Tage vor Abreise ins Teamquartier Zulal Wellness Resort im Norden von Katar trifft die Nationalmannschaft im einzigen Vorbereitungsspiel am 16. November im Sultan-Qabus-Sportzentrum in Maskat auf den Gastgeber.

Die Begegnung dient als Generalprobe für die WM-Gruppenspiele gegen Japan am 23. November, Spanien am 27. November und Costa Rica am 1. Dezember.

"Wir haben nur wenig Zeit. Die Spieler kommen aus dem laufenden Bundesliga-Spielbetrieb, und uns war es wichtig, dass sie sich in der WM-Region akklimatisieren können", sagte DFB-Geschäftsführer Oliver Bierhoff. Im Oman finde der viermalige Weltmeister "sportlich optimale Bedingungen vor".

Das bislang einzige Aufeinandertreffen gewann die deutsche Nationalmannschaft im Februar 1998 in Maskat nach Treffern von Jürgen Kohler und Jörg Heinrich mit 2:0. Ursprünglich war Dubai als Standort für den letzten Test und die Turniervorbereitung im Gespräch gewesen.

(SID)

