Sein ablösefreier Wechsel im Sommer 2020 vom FC Schalke 04 zum deutschen Rekordmeister gestaltete sich als schwieriges Unterfangen. Der Youngster kam aufgrund der großen Konkurrenz von Manuel Neuer auf wenig Spielzeit. Ein Jahr später wechselte er auf Leihbasis in die französische Ligue 1 und hütet seitdem den Kasten des Erstligisten.

"Ich bin hier zurzeit sehr glücklich und spüre ein riesiges Vertrauen. Und Monaco ist keine kleine Adresse in Europa", so Nübel im Interview mit dem "kicker".

Trotz des klaren Aufwärtstrends der vergangenen Monate, scheint eine Rückkehr nach München zurzeit in weiter Ferne.

Neuer ist nach wie vor die unangefochtene Nummer eins bei den Bayern, Nübel will sich jedoch nicht hinter dem deutschen Nationaltorwart einreihen. "Das mache ich sicher nicht, das kann ich ausschließen, dass ich mich bei Bayern noch einmal auf die Bank setze."

Monaco denkt offenbar an Nübel-Verpflichtung

Wie die "L'Equipe" berichtet, soll Monaco sogar an einer Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Nübel interessiert sein. Die Leihe des Ex-Schalkers läuft noch bis Juni 2023.

"Wenn ich meine Leistung weiter bringe, bieten sich Optionen, ob in Monaco, beim FC Bayern oder sonst wo. Ich bin da entspannt", so Nübel weiter. Eine Vertragsverlängerung mit den Münchner mache "in der jetzigen Konstellation nicht so viel Sinn".

