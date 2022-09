Carl Zeiss Jena und der SC Sand ermitteln in einem Zweitliga-Vergleich einen weiteren Viertelfinalteilnehmer.

Die Achtelfinalsieger spielen im Viertelfinale (28. Februar/1. März) die vier Halbfinalisten aus.

Die Vorschlussrunde findet am 15./16. April und das Endspiel am 18. Mai in Köln statt.

Das Achtelfinale im DFB-Pokal der Frauen (19./20. November) auf einem Blick:

MSV Duisburg - Bayern München

TSG Hoffenheim - Bayer Leverkusen

RB Leipzig - Eintracht Frankfurt

SGS Essen - Werder Bremen

SC Freiburg - SV Meppen

Turbine Potsdam - 1. FC Köln

Carl Zeiss Jena - SC Sand

1. FC Nürnberg - VfL Wolfsburg/TV

