"Irgendwie habe ich es geahnt, aber ich hätte mir lieber eine andere Mannschaft gewünscht", gab Olaf Thon, der als offizieller Repräsentant des FC Schalke 04 vor Ort war, in der "ARD" zu.

Während seiner aktiven Karriere hatte der 53-Jährige sowohl für die "Königsblauen" als auch für den FC Bayern gespielt.

Die Viertelfinalpartien werden am 3. und 4. März ausgetragen, die Halbfinals am 21. und 22. April. Das Finale steigt dann am 23. Mai im Berliner Olympiastadion.

Das Viertelfinale der Männer im Überblick:

Heimteam Auswärtsteam Bayer Leverkusen Union Berlin FC Schalke 04 FC Bayern München Eintracht Frankfurt SV Werder Bremen 1. FC Saarbrücken Fortuna Düsseldorf

Bei den Frauen erwischte Favorit VfL Wolfsburg, der den DFB-Pokal zuletzt fünfmal in Folge gewann, ein machbares Los. Das Team tritt beim Zweitligisten FSV Gütersloh an.

Das Viertelfinale der Frauen im Überblick:

Heimteam Auswärtsteam Bayer Leverkusen TSG Hoffenheim FSV Gütersloh VfL Wolfsburg 1. FFC Turbine Potsdam SGS Essen Arminia Bielefeld SC Sand

