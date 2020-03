Kostic hatte dem Bremer Innenverteidiger in der Nachspielzeit (90.+1) des DFB-Pokal-Viertelfinals (2:0) bei einem Zweikampf von hinten in die Wade getreten und wurde daraufhin von Schiedsrichter Felix Zwayer mit glatt Rot vom Platz gestellt.

Nachdem zunächst der Verdacht auf einen Wadenbeinbruch bestand, gab Werder am Donnerstagmorgen Entwarnung bei Toprak. Der 30-Jährige erlitt lediglich eine Riss-Quetschwunde an der Wade.

"Gott sei dank ist es nicht so schlimm wie zunächst befürchtet. Ich hoffe, du wirst schnell wieder gesund und kannst deiner Mannschaft so bald wie möglich helfen. Gute Besserung", so Kostic weiter, der der Eintracht mindestens im Pokal-Halbfinale fehlen wird.

