Eric Maxim Choupo-Moting (FC Bayern): "Ein Pokalspiel muss man gewinnen. Ich bin froh, wieder in Deutschland zurück zu sein. Es war ein guter Einstieg mit meinen beiden Toren im Trikot des FCB. Düren hat das sehr gut gemacht, vor allem in der Anfangsphase. Wir hatten Kontakt zu einigen interessanten Vereinen. Ich hatte schon an Deutschland gedacht. Meine Frau hatte Deutschland im Kopf, ich natürlich auch. Ich habe mich riesig gefreut über das Interesse vom FC Bayern."

Thomas Müller (FC Bayern): "Wir haben die Pflichtaufgabe ordentlich gelöst. Düren hat mit einem überraschenden Konzept aufgewartet, da muss man Respekt zollen. Nach einem Fünftligisten hat das von der ersten bis zur 90. Minute nicht ausgesehen. Vorne haben wir solide unsere Torchancen verwertet. Es war keine Glanzleistung von uns, sondern ein absolut solider Auftritt. Die neuen Jungs müssen sich natürlich erst einmal an die Spielweise, das Land und die Stadt gewöhnen. Choupo-Moting bringt Spielwitz mit und passt gut in unsere Spielweise, weil er mit dem Ball sauber unterwegs ist."

Hansi Flick (Trainer, FC Bayern): "Düren hat das sehr gut gemacht. Gleich von der ersten Situation haben sie gezeigt, dass sie mutig nach vorne spielen wollen. Aber letztlich war der Sieg für uns ungefährdet. Das war das Ziel. Die Neuen haben heute Zeit gehabt zu zeigen, was sie können. Mit dem ersten Schritt bin ich zufrieden. Jetzt geht es darum, dass sie Step by Step an die 100% kommen. Choupo-Moting ist am Ball ein fantastischer Spieler. Er bringt Dynamik ins Spiel."